Rize Bezi dokumacıları ilk kez buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen Rize Yaşayan Miras Şöleni kapsamında, Rize’de yaşayan ve bakanlığa kayıtlı Rize Bezi dokumacıları Türkiye’de ilk kez aynı çatı altında bir araya geldi. Geleneksel dokumanın usta isimleri, el emeği ürünlerini sanatseverlerle buluşturdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Rize Valiliği ve Rize Belediyesi ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde düzenlenen Rize Yaşayan Miras Şöleni, farklı şehirlerden gelen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını sanatseverlerle buluşturuyor. Zengin sanatsal ve kültürel birikimiyle Yaşayan Miras Şöleni’ne ev sahipliği yapan Rize’de Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal envanterine kayıtlı 9 unsur ve Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı 52 sanatçı bulunuyor. 9 ilden 45’i Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olmak üzere geleneksel el sanatları ustalarının da aralarında olduğu toplam 97 Sanatkârın katıldığı ve birçok sanat dalının tanıtıldığı “Rize Yaşayan Miras Şöleni” ziyaretçilere el sanatlarının inceliklerini yakından deneyimleme ve yaşayan miras unsurları ile tanışma fırsatı sunuyor.
Rizelilerin yoğun ilgisiyle devam eden Şölen, ikinci gününde birbirinden anlamlı etkinliklerle sanatseverlerle buluştu. Şölen kapsamında İğne Oyacılığı, Zihgir Yapımı ve Türk Okçuluğu, Mozaik, Bitkisel Örücülük, Çorap Örücülüğü, Deri İşleme, El Nakışı, Kendir İplik Yapımı, Maket Yapımı, Kırkyama, Aynalı Süpürge, Kalemkârlık, Ahşap Baskı/ Yazmacılık, Ahşap Oyuncak Yapımı, Çinicilik, Telkari, Tel Kırma, Tespih Yapımı, Mücevher Sâdekârlığı, Keçecilik, Şimşir Kaşık Yapımı, Cam Sanatı gibi geleneksel el sanatlarının usta temsilcileri, İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde kendileri için hazırlanan stantlarda eserlerini tanıtıyor.
Şölen kapsamında Rize’de yaşayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kayıtlı Rize Bezi Dokumacıları’nın katılımıyla ülkemizde ilk kez “Rize Bezi Dokumacıları Buluşması” düzenlendi. İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde oluşturulan ayrı bir alanda Rize bezi dokuma ustaları kendileri için özel olarak hazırlanan stantlarda, ürettikleri ve işledikleri ürünleri ziyaretçilerle buluşturuyor. Rize Yaşayan Miras Şöleni İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde “Türk Süsleme Sanatları’’ Sergileri”ne de ev sahipliği yapıyor. Gökhan Türk’ün Naht, Sevban Esra Sarı’nın Hüsn-i Hat, Sinem Gül Uçar’ın Tezhip, Meral Batmaz’ın Minyatür sergileri ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Çocuklar için hazırlanan özel alanda; Ahşap Oyuncak Yapımcısı Şennur Ülker Tarihi Eyüp Oyuncakları sergisi, Karagöz sanatçısı Yılmaz Karakuzu Karagöz gösterisi, Oğuzhan Vartolioğlu ise Kukla gösterisi ile çocuklarla buluştu. Mangala, Topaç Çevirme, Seksek, Dokuztaş gibi oyunların yer aldığı alanlar da Şölen kapsamında minik Rizelileri geleneksel çocuk oyunlarıyla tanıştırdı.