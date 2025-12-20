Rize Bezi dokumacıları ilk kez buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Rize Valiliği ve Rize Belediyesi ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde düzenlenen Rize Yaşayan Miras Şöleni, farklı şehirlerden gelen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını sanatseverlerle buluşturuyor. Zengin sanatsal ve kültürel birikimiyle Yaşayan Miras Şöleni’ne ev sahipliği yapan Rize’de Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal envanterine kayıtlı 9 unsur ve Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı 52 sanatçı bulunuyor. 9 ilden 45’i Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olmak üzere geleneksel el sanatları ustalarının da aralarında olduğu toplam 97 Sanatkârın katıldığı ve birçok sanat dalının tanıtıldığı “Rize Yaşayan Miras Şöleni” ziyaretçilere el sanatlarının inceliklerini yakından deneyimleme ve yaşayan miras unsurları ile tanışma fırsatı sunuyor.