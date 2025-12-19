Yeni Şafak
Bogota'da Bulutların Ötesinde oyunu sergilendi

18:1419/12/2025, Cuma
AA
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yer alan La Santamaria Kültür Meydanı'nda Bulutların Ötesinde (Mas alla de las nubes) oyunu sahnelendi. Kedisiyle birlikte bulutların dünyasına yolculuk eden ve Bogota'ya acil bir mesaj iletmek isteyen bir kızın hikayesini anlatan oyun, izleyicilere tiyatro, müzik ve sürükleyici bir görsel sunumu birleştiren kültürel bir deneyim sunuyor.

