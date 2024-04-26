Boğaziçi Rektörü İnci'den Filistin paylaşımını çarptıranlara cevap: Kendilerini vicdani vasata davet ediyorum

İsrail'in Gazze'ye karşı saldırılarında ilk günden bu yana desteğini esirgemeyen ABD'de, Columbia Üniversitesi öğrencilerinin fitilini ateşlediği Filistin'e destek gösterileri ülke geneline yayıldı. Dünyaya 'İfade özgürlüğü' dersi veren ABD, polisi kampüse sokarak Filistin'e destek gösterilerinde öğrencilere ve öğretim üyelerine biber gazı, elektroşok silahı ile saldırılmasına izin verdi.





İsrail'in saldırılarına karşı öğrencilerin başlattığı Gazze protestosu gerginliği devam ederken, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci, ABD'deki Filistin eylemlerine destek vererek "Emory Felsefe Bölümü Başkanının tutuklanmasından derin üzüntü duyduk. Bu sıkıntılı olay, akademik özgürlüğün durumuyla ilgili ciddi kaygılara yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda saygın akademik kurumların itibarına da gölge düşürüyor. Gazze'deki vahşete karşı barışçıl sesler yükselten akademik camiayla dayanışma içindeyiz" açıklamasında bulundu.





Ancak, Rektör İnci'nin sözleri sosyal medya mecralarında ve bazı medya kanallarında çarpıtıldı. Karalama kampanyası üzerine Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci, sosyal medyadan tepki gösterdi.

"Kendi amaçlarına alet etmeyecekleri bir vicdani vasata davet ediyorum"

İnci, "Gazze'de yaşanan soykırıma karşı ABD kampüslerinde gerçekleşen barışçıl eylemlere yapılan insanlık dışı polis müdahalelerini ibretle ve dikkatle izliyorum. Boğaziçi Üniversitesi olarak bu şiddete ve baskıya tepki amacıyla dün yayınladığımız açıklamaya verilen tepkileri de ibretle izliyorum.





Üniversitemizi kendi kurtarılmış bölgesi ve tahakküm alanı olarak gören küçük bir elitist grubun eylemleri kampüsümüzde 3 yıldır devam ediyor.





Aymaz söylemleri, yalan ve iftiraları, hakaretleri ve üniversitemizin itibarını hedef alan açıklamalarına rağmen, okulumuzda eğitime ve diğer öğrencilerin huzur ortamına zarar vermedikleri sürece bu kişilere hiç bir müdahalede bulunulmadı. Şiddete başvuran, hatta doğrudan can güvenliğimi hedef alan eylemlere karışan bazı kişiler dahi bugün özgürler ve eğitimlerine devam ediyorlar.





Üniversitemizde hak etmedikleri bir takım imtiyazlar talep eden, yönetici koltuklarını kendi özel mülkü zanneden ve bunlar elinden alınınca öğrencilerimizi kendi iktidar mücadelesine alet etmeye çalışan ve kendi ihtirasları için Üniversitemize saldıranların, bugün ABD kampüslerinde Gazze'de yaşanan soykırıma karşı barışçıl yollardan seslerini yükselten kahraman öğrencilerle hiç bir ilgisi yoktur.





Kendi çıkarları için kendi üniversitelerini itibarsızlaştırmaktan başka gündemi olmayan bu kişileri, en azından İsrail vahşetine karşı duran insanları kendi amaçlarına alet etmeyecekleri bir vicdani vasata davet ediyorum.





Gazze’de yaşanan soykırıma karşı ABD kampüslerinde gerçekleşen barışçıl eylemlere yapılan insanlık dışı polis müdahalelerini ibretle ve dikkatle izliyorum.



Boğaziçi Üniversitesi olarak bu şiddete ve baskıya tepki amacıyla dün yayınladığımız açıklamaya verilen tepkileri de… — M. Naci İnci (@MNaciinci) April 26, 2024



