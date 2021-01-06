Gündem Boğaziçi Üniversitesindeki ötekileştirmeyi Mim Kemal Öke anlatmıştı Milliyetçiliğinden, dini yönünden hoşlanmıyoruz seni de burada istemiyoruz dediler
EĞİTİM

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ötekileştirmeyi Mim Kemal Öke anlatmıştı: ‘Milliyetçiliğinden, dini yönünden hoşlanmıyoruz seni de burada istemiyoruz’ dediler

"Kimse alınmasın ama ‘Boğaziçi Üniversitesi çok liberal ve farklılıkları içerisinde barındıran bir kurumdur’ diyemeyeceğim. Beni aldatmayın çünkü sizin içinizden geldim..." Bu sözler, 28 Şubat sürecinde hocalık yaptığı Boğaziçi Üniversitesi'nde milliyetçi ve dindar olduğu için dışlanan ve bir buçuk sene işsiz kalan Türkiye'nin en genç profesörü unvanlı Mim Kemal Öke'ye ait. Son rektör ataması ile provokatif eylemlere ev sahipliği yapan Boğaziçi Üniversitesi'nin liberal düşüncedeki kurumsal kimliği de tartışma konusu oldu. Prof. Dr. Mim Kemal Öke'nin 2019 yılında gzt.com'da yayınlanan söyleşide, Boğaziçi Üniversitesinin düşünce yapısına dair tahlil ve tecrübeleri üzerine edindiği gözlemleri bugünkü tartışmalara da ışık tutuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv (AA)
Fotoğraf: Arşiv (AA)

Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atamasına gösterilen tepkilerin, terör örgütleri destekli provokatif eylemlere dönüştüğü Boğaziçi Üniversitesi’nin liberal düşüncedeki kurumsal kimliği tartışma konusu oldu. Kendisini liberal olarak tanımlamasına rağmen Bulu’yu üniversitede istemeyenlerin gerçek düşünce yapısını ise 28 Şubat sürecinde Boğaziçi’nde öğretim üyeliği yaparken işsizlik bırakılan Prof. Dr. Mim Kemal Öke anlatmıştı. Prof. Öke, 2019 yılında gzt.com’da Gazeteci Nuriye Çakmak Çelik’in kendisi ile yaptığı söyleşide Boğaziçi Üniversitesi’ndeki dışlayan, ötekileştiren anlayışı şu sözlerle ifade etmişti: “Kimse alınmasın ama ‘Boğaziçi Üniversitesi çok liberal ve farklılıkları içerisinde barındıran bir kurumdur’ diyemeyeceğim. Beni aldatmayın çünkü sizin içinizden geldim. “Senin bu milliyetçiliğinden, dini yönünden hoşlanmıyoruz. Seni de burada istemiyoruz” dediler.”

Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Boğaziçi Üniversitesi'nin 'liberal olmayan' yüzünü böyle anlatmıştı
OYNAT 01:24
Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Boğaziçi Üniversitesi'nin 'liberal olmayan' yüzünü böyle anlatmıştı
Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atamasına gösterilen tepkilerin, terör örgütlü destekli provokatif eylemlere dönüştüğü Boğaziçi Üniversitesi'nin liberal düşüncedeki kurumsal kimliği tartışma konusu oldu. Kendisini liberal olarak tanımlamasına rağmen Bulu'yu üniversitede istemeyenlerin gerçek düşünce yapısını ise 28 Şubat sürecinde Boğaziçi'nde öğretim üyeliği yaparken işsiz bırakılan Prof. Dr. Mim Kemal Öke anlatmıştı. Prof. Öke, 2019 yılında gzt.com'da Gazeteci Nuriye Çakmak Çelik'in kendisi ile yaptığı söyleşide Boğaziçi Üniversitesi'ndeki dışlayan, ötekileştiren anlayışı şu sözlerle ifade etmişti: “Kimse alınmasın ama 'Boğaziçi Üniversitesi çok liberal ve farklılıkları içerisinde barındıran bir kurumdur' diyemeyeceğim. Beni aldatmayın çünkü sizin içinizden geldim. “Senin bu milliyetçiliğinden, dini yönünden hoşlanmıyoruz. Seni de burada istemiyoruz” dediler.”

Röportajın ilgili bölümü şöyle:

Türkiye’ye dönüş günlerinizin bir kısmı Boğaziçi Üniversitesinde 28 Şubat dönemine denk geldi. O dönemde kendi tabirinizle ‘dik dur Kemal’ döneminiz var. Türkiye’nin en genç profesörü olarak çok parlak bir kariyerle hizmet etmek için döndüğünüz Boğaziçi’nde neler yaşadınız?

28 Şubat’ta Boğaziçi Üniversitesinde çok kötü şeyler yaşadım. Hatırlamak bile istemiyorum. Boğaziçi Üniversitesi eskiden Robert Kolejdi. Ben orada iki yıl okudum. Robert Kolej Yüksek olarak devam ederdi. Biz de Robert Kolej Lise olarak Robert Akademiye oraya giderdik. İlginçtir. Bizim lisede ders yaptığımız oda, Boğaziçi Üniversitesine öğretim üyesi olarak girdiğimde bana tahsis edilen odaydı... Kimse alınmasın ama ‘Boğaziçi Üniversitesi çok liberal ve farklılıkları içerisinde barındıran bir kurumdur’ diyemeyeceğim. Beni aldatmayın çünkü sizin içinizden geldim. Mümkün olan zarafet ve nezaketi göstermeye çalışırlar fakat öyle bir sosyal baskıyla davranırlar ki size, belli ki itiyor. Karşınıza çıkıp, “Mim Kemal ben seni sevmiyorum” deseler daha iyi. Gerçi en sonunda onu da dediler. “Senin bu milliyetçiliğinden, dini yönünden hoşlanmıyoruz. Seni de burada istemiyoruz” dediler.

35 yaşındayken Türkiye’de profesör unvanını alan en genç kişi olan Mim Kemal Öke, kendisine namaz odası tahsis edilen Cambridge Üniversitesi'nden sonra Türkiye'ye dönüp göreve başladığı Boğaziçi Üniversitesinde namaz kıldığı için dışlandı ve ardından 1,5 sene işsiz kaldı.


Prof. Dr. Mim Kemal Öke ile yapılan ve 2019 yılında yayınlanan röportajın tamamını bu linke tıklayarak okuyabilirsiniz.

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