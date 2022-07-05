Bolu Belediyesi’ne çevre kirliliği cezası: Başkan ve yetkililer hakkında suç duyurusu

Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yaptığı incelemede 25 Şubat 2020’de Bolu Belediyesi’nin atıksu arıtma tesisinden Büyüksu Deresine standartlara aykırı atıksu deşarj yapıldığını tespit etti. Bu nedenle belediyeye 88 bin 499 TL idari para cezası uygulandı.

ÇEVREYİ KİRLETMEKTEN VAZGEÇMEDİ

29 Eylül 2020’de de atıksuyun bir kısmının arıtılmadan Büyüksu Deresine deşarj edildiği tespit edilince aynı fiilin 3 yıl içinde tekrar etmesinden dolayı ceza 1 kat artırılarak 176 bin 998 TL idari para cezası kesildi. Sürekli dereyi kirleten Belediye, çevre kirliliğinden vazgeçmedi. 30 Haziran 2022’de de aynı fiil nedeniyle 394 bin 548 TL idari para cezası uygulandı.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Ayrıca Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve belediyenin konuyla ilgili yetkili veya görevlileri hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

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