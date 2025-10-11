Yeni Şafak
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi

17:3411/10/2025, Cumartesi
AA
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşecek.
Ankara ve İstanbul arasındaki ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü.

Kara yolunun Düzce kesimi Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Sarıçökek, Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık, Bolu geçişinde Yumrukaya, Abant Kavşağı ve Bakacak mevkilerinde sis ve sağanak etkili oldu.

Görüş mesafesinin sis nedeniyle yer yer 20 metreye kadar düştüğü güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sis ve sağanağa karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.





#Bolu Dağı
#Düzce
#sağanak
#sis
