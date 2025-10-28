Yeni Şafak
Bolu’da eşini darbeden ilçe emniyet müdürü tutuklandı

Bolu’da eşini darbeden ilçe emniyet müdürü tutuklandı

15:5928/10/2025, Salı
IHA
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde görev yapan İlçe Emniyet Müdürü H.T., eşini darbettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 3 ay önce başlayan H.T., geçtiğimiz hafta eşiyle ikamet ettiği evde tartışmaya başladı.


Tartışmanın büyümesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü H.T. eşini darbetti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri eşinin şikayetçi olması üzerine H.T.’yi gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



