Bolu'da yağmur heyelana neden oldu: İlçe yolu ulaşıma kapandı

“Seben ilçesi sınırları içerisinde yer alan Bolu-Seben il yolunun 14 ile 26’ncı kilometreleri arasındaki Korucuk Köyü mevkisinde, aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana gelmiştir. Heyelan nedeniyle söz konusu yol, çift taraflı olarak trafiğe kapatılmış olup, İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekiplerince gerekli emniyet ve güvenlik tedbirleri alınmıştır. Heyelan sonucu kapanan yolun yeniden trafiğe açılmasına yönelik çalışmalar, Seben İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri marifetiyle aralıksız şekilde devam etmektedir.”