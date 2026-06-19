Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu’daki maden faciasında 1 tutuklama: İşçinin cansız bedenini çıkarma çalışmaları sürüyor

Bolu’daki maden faciasında 1 tutuklama: İşçinin cansız bedenini çıkarma çalışmaları sürüyor

09:5519/06/2026, Cuma
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Göçükle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Göçükle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu’nun Mengen ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ise 48 saattir devam ediyor.

Mengen ilçesinde faaliyet gösteren Yanar Elmas Madencilik firmasına ait maden ocağında yaşanan göçüğün ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden D.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.B. ve İ.Y. hakkında ev hapsi şartıyla adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheli ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Ekiplerin hummalı çalışması 48 saati geride bıraktı

Öte yandan, yaşanan olayda göçük altında kalan 49 yaşındaki Muhammed Özkul’un cansız bedenini toprak altından çıkarmak için AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekiplerin bölgedeki hummalı kurtarma mesaisi 48 saati geride bıraktı.


#Bolu
#Mengen
#maden faciası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BENZİNE İNDİRİM GELDİ! Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı? 19 Haziran benzin motorin akaryakıt fiyatları