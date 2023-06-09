Bomba malzemelerini o getirmiş

NATO ittifakına üyelik yolunda Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç, terör yasasını yürürlüğe koymasına rağmen terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği gösterilere 'ifade özgürlüğü' adı altında onay vermeyi sürdürüyor. NATO üyeliği için Türkiye’nin “Evet”ine ihtiyaç duyan İsveç, terörle mücadele yasasını güçlendirdikten sonra dikkat çeken bir adım attı. İsveç dün bir ilki gerçekleştirerek PKK'lı bir teröristin Türkiye'ye iade edileceğini duyurdu. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde, NATO üyeliği için Türkiye'nin kararını bekleyen İsveç'te gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström arasındaki görüşme oldu. İsveç basını görüşmede tek bir noktaya dikkat çekti.