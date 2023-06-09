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Bomba malzemelerini o getirmiş

İzmir’de ele geçirilen 6 el yapımı patlayıcıyla (EYP) ilgili bir gözaltı daha.

Şahin Şen
04:00 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
HDP Gençlik Meclisi üyesi Dilan K., yaşadığı adrese yapılan baskında yakalandı.

HDP Gençlik Meclisi üyesi Dilan K., yaşadığı adrese yapılan baskında yakalandı.

PKK’lıların büyük terör saldırıları için bomba hazırladığı bilgisi üzerine Menemen ilçesinde geçen hafta düzenlenen operasyon sonucu bir iş yerinde 6 el yapımı patlayıcı bulunmuş, gözaltına alınan PKK’nın gençlik yapılanması üyesi 6 şüpheli tutuklanmıştı. Patlayıcı malzemelerinin nereden temin edildiğini araştıran İzmir polisi, tutuklanan teröristlerin verdiği ifadeler üzerine, EYP malzemelerinin HDP Gençlik Meclisi üyesi Dilan K. tarafından temin edilmiş olabileceğini değerlendirdi. Takibe alınan Dilan K., yaşadığı adrese yapılan baskında yakalandı. Dilan K.’nın evinde yapılan aramada, terör suçundan cezaevinde bulunan bir terörist tarafından gönderilmiş mektup, isim bilgileri yazılmış avukat listesi, 4 cep telefonu, 4 sim kart ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.


İsveç'in gündeminde 'Hakan Fidan' var: Ülke basını tek bir noktaya dikkat çekti
İsveç'in gündeminde 'Hakan Fidan' var: Ülke basını tek bir noktaya dikkat çekti

NATO ittifakına üyelik yolunda Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç, terör yasasını yürürlüğe koymasına rağmen terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği gösterilere 'ifade özgürlüğü' adı altında onay vermeyi sürdürüyor. NATO üyeliği için Türkiye’nin “Evet”ine ihtiyaç duyan İsveç, terörle mücadele yasasını güçlendirdikten sonra dikkat çeken bir adım attı. İsveç dün bir ilki gerçekleştirerek PKK'lı bir teröristin Türkiye'ye iade edileceğini duyurdu. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde, NATO üyeliği için Türkiye'nin kararını bekleyen İsveç'te gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström arasındaki görüşme oldu. İsveç basını görüşmede tek bir noktaya dikkat çekti.


#terör saldırısı
#PKK
#Patlayıcı
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