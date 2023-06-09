Bomba malzemelerini o getirmiş

HDP Gençlik Meclisi üyesi Dilan K., yaşadığı adrese yapılan baskında yakalandı.
PKK’lıların büyük terör saldırıları için bomba hazırladığı bilgisi üzerine Menemen ilçesinde geçen hafta düzenlenen operasyon sonucu bir iş yerinde 6 el yapımı patlayıcı bulunmuş, gözaltına alınan PKK’nın gençlik yapılanması üyesi 6 şüpheli tutuklanmıştı. Patlayıcı malzemelerinin nereden temin edildiğini araştıran İzmir polisi, tutuklanan teröristlerin verdiği ifadeler üzerine, EYP malzemelerinin HDP Gençlik Meclisi üyesi Dilan K. tarafından temin edilmiş olabileceğini değerlendirdi. Takibe alınan Dilan K., yaşadığı adrese yapılan baskında yakalandı. Dilan K.’nın evinde yapılan aramada, terör suçundan cezaevinde bulunan bir terörist tarafından gönderilmiş mektup, isim bilgileri yazılmış avukat listesi, 4 cep telefonu, 4 sim kart ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.