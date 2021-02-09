Gündem Bombacı da öğrenci eyleminde
İSTANBUL

​Bombacı da ‘öğrenci’ eyleminde

Bombacı da ‘öğrenci’ eyleminde

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasını bahane ederek eylem yapanların büyük bölümünün terör örgütleriyle bağlantısı çıkmıştı. Gözaltına alınan M.B.Ç.’nin ise terör örgütü MLKP’nin bombacısı olduğu belirlendi. Suriye’nin Ayn el Arab (Kobani) bölgesinde silah ve bomba eğitimi alan M.B.Ç. birçok eyleme katıldı ve 3 ayrı terör davasından yargılanıyor.

Şahin Şen Yeni Şafak
M.B.Ç., terörist cenazesinde böyle görüntülenmiş.
M.B.Ç., terörist cenazesinde böyle görüntülenmiş.

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasını bahane ederek gösteri düzenleyenler arasında farklı terör örgütlerine mensup şüpheliler bulunduğu ortaya çıkmıştı. Çok sayıda gözaltının yapıldığı gösterilerde yakalananlardan M.B.Ç.’nin, terör örgütü MLKP’nin bombacılarından olduğu belirlendi. Üniversite çevresi ve Kadıköy’de terör estiren M.B.Ç.’nin Suriye’nin Ayn el Arab bölgesinde MLKP tarafından silahlı eğitim aldığı ve örgütün bazı eylemlerine katıldığı öğrenildi. Bununla da kalmayan M.B.Ç.’ye örgüt tarafından bomba yapım eğitimi verildiği tespit edildi.

MLKP’li M.B.Ç.

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SINIRDA YAKALANMIŞ

  • M.B.Ç.’nin, Ayn el Arab’ta MLKP’li teröristler tarafından silahlı eğitim ve bomba yapım eğitimi aldıktan sonra Mayıs 2017’de yasadışı yollardan Türkiye’ye girerken yakalandığı öğrenildi. Terör örgütünden kaçıp itirafçı olan bazı teröristlerin, M.B.Ç.’nin Suriye’deki örgüt kamplarında eğitim aldığı yönünde verdiği ifadelere ulaşıldı. MLKP’nin bombacısı, Mart 2016’da da Sultangazi’de Marksist-Leninist silahlı örgütlerin ortak eylemlilik için birleşerek oluşturduğu Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nin (HBDH) kuruluşunu ilan eden grup içinde yer almış.

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TERÖRİST CENAZESİNE GİTMİŞ

MLKP’li M.B.Ç.’nin TSK tarafından Tunceli kırsalında öldürülen MLKP’li teröristler Hıdır Çallı ve Taylan Kutlar’ın cenazelerine katıldığı da ortaya çıktı. M.B.Ç’nin terörist cenazelerine katılmaktan dolayı 7 Kasım 2019’da tutuklandığı öğrenildi. Terör örgütüne üye olmak suçundan 7 Şubat 2018’de de tutuklandığı belirlenen teröristin, İstanbul’daki 3 farklı ağır ceza mahkemesinde silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmaktan davasının olduğu tespit edildi. M.B.Ç.’nin, MLKP’nin İstanbul sözde temsilcilerinden olduğu belirtiliyor.

Elif Bulut

HDP İstanbul İl Başkanı da gözaltında

  • Kadıköy’deki eylemleri terörize eden ve gözaltına alınanlar arasında HDP İstanbul İl eş başkanı Elif Bulut, KCK kadın yapılanması TJA mensubu Besra İ., PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH üyesi Muhammed E. ile DGH ve HDP İstanbul 2. bölge gençlik sorumlusu Evin E. de bulunuyor. Gözaltına alınanların emniyette ifade vermemeleri için uyarıldıkları ve 50 kişinin ifade vermediği, ifade veren 11 kişiye ise gözaltındaki HDP’liler tarafından baskı yapıldığı öğrenildi.
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