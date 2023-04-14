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Bombacı fırındaki gizli bölmeden çıktı

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda aranan şüpheli, Küçükçekmece'de bir fırına yapılan operasyonda saklandığı dolabın içinde yakalandı. Şüphelinin verdiği Esenyurt'taki bir adreste ise 250 gram patlayıcı madde ile birlikte bomba yapımında kullanılan malzemeler geçirildi. Operasyonların devamında bomba saklanan evi kiralayan ve örgüt içerisinde faaliyet yürüten bir şüpheli daha yakalandı.

Şahin Şen
04:00 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince yapılan operasyonda saldırı hazırlığındaki TKP/ML terör örgütüne büyük darbe indirdi. Teknik takip sonucu Küçükçekmece’deki bir fırında olduğu belirlenen TKP/ML üyesi Ünal Y. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin AK Parti ve MHP binaları ile kamu kurumlarına yönelik saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

ESENYURT’TA BOMBA HAZIRLIĞI

Şüpheli Ünal Y. ile ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Esenyurt’ta bir adresin bomba ve mühimmat yapımında kullanıldığını belirledi. Adrese düzenlenen baskında, 250 gram tahrip gücü çok yüksek TATP tipi patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi. Sözkonusu bombanın ateşlemeye ihtiyaç duymadan şiddetli sarsıntılarda infilak edebildiği öğrenildi.

SALDIRILARDA İZİ VAR

2019’da bir banka şubesine EYP ile saldıran Ünal Y.’nin delil yetersizliğinden serbest kaldığı, 2021’de AK Parti Pendik İlçe Binasına düzenlenen EYP’li saldırı sonrası tutuklanıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.




#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
#Esenyurt
#Bomba
#Küçükçekmece
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