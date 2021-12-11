Bombacılar bulundu: Siirt'te Erdoğan'ın açılış töreninde görevli polisin aracına konulmuştu

İçişleri Bakanlığı, bombayı yerleştirdiği tespit edilen A.D, S.D., Ş.A. ve A.A.’nın gözaltına alındığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Aralık’ta katıldığı Siirt’teki açılış töreninde görevlendirilen polis memurunun aracına bomba yerleştirilmesiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Araca konulan bombanın uzaktan kumandası.

Törende görevlendirilen Mardin Nusaybin’deki polis memurunun aracının altında bomba bulunmuştu. Bunun üzerine kapsamlı soruşturma başlatıldı. İlçedeki kamera kayıtları tek tek incelendi. Dün operasyon için düğmeye basıldı. İçişleri Bakanlığı, bombayı yerleştirdiği tespit edilen A.D, S.D., Ş.A. ve A.A.’nın gözaltına alındığını duyurdu.

Şüphelilerden 3’ü ilk ifadesinde araca bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti. Operasyonda ayrıca bombaya ait uzaktan kumanda da ele geçirildi.

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