Bombaların gölgesinde bayramlık sevinci

YEÇED, Başkan Yardımcısı Merve Özdenler “Temel ihtiyaç denince bedenin ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Ama unutmamalıyız ki bir çocuğun ruhu da beslenmek ister. Sevilmeye, değer görmeye, umut etmeye ve bayram sabahı gülümseyebilmeye ihtiyaç duyar. Gazze’de, her verdiğimiz bayramlık bir çocuğa “sen önemlisin” demenin bir yolu oldu. Bayramı unutturmak isteyenlere karşı, biz bir çocuğun gözlerindeki ışığı korumak için buradayız” ifadeleriyle Gazze’nin kuzeyinden güneyine üç bölgede çocukların yüzlerini güldürebilmek için çalıştıklarını aktardı.