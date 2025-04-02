Bombaların gölgesinde bayramlık sevinci

Gazze’de yaşanan savaş sadece hayatlara mal olmuyor. Çocukların hayalleri de yıkıntıların arasında kalıyor. Gazze’de yaşanan kuşatmaya rağmen çocukların yüzünü güldürebilmek için Türkiye’den bölgeye giden Yeryüzü Çocukları Derneği (YEÇED) 2 bin 780 çocuğa bayramlık hediye etti.
YEÇED, Başkan Yardımcısı Merve Özdenler “Temel ihtiyaç denince bedenin ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Ama unutmamalıyız ki bir çocuğun ruhu da beslenmek ister. Sevilmeye, değer görmeye, umut etmeye ve bayram sabahı gülümseyebilmeye ihtiyaç duyar. Gazze’de, her verdiğimiz bayramlık bir çocuğa “sen önemlisin” demenin bir yolu oldu. Bayramı unutturmak isteyenlere karşı, biz bir çocuğun gözlerindeki ışığı korumak için buradayız” ifadeleriyle Gazze’nin kuzeyinden güneyine üç bölgede çocukların yüzlerini güldürebilmek için çalıştıklarını aktardı.
Doğu Guta'dan Gazze'ye buruk bayram sevinci
YEÇED, ramazan ayı boyunca ve bayram günlerinde, Gazze’de 2 bin 780 çocuğa bayramlık kıyafet, 950 çocuğa bayram hediyesi ulaştırdı. Gazze’deki bin 50 çocukla etkinlikler düzenledi, oyunlar oynadı. YEÇED, Suriye'nin savaştan en çok etkilenen bölgelerinden Şam'daki Doğu Guta’da da 500’ün üzerinde yetim çocuğa bayramlık dağıttı. Etkinliğe katılan çocuklar, gün boyu oyunlar oynadı, bayram neşesini yaşadı. Şenliğe katılan yetimler, yıllar sonra coşkuyla Özgür Suriye’de bayram geçirmenin mutluluğunu yaşadı. YEÇED, Şam sorumlusu Abdulhadi Sadaqi Doğu Guta'nın, Suriye'deki savaştan en ağır şekilde etkilenen bölgelerden biri olduğuna dikkat çekerek, bölgede binlerce yetim çocuğun yaşadığını vurguladı.