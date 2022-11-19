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İSTANBUL

Bombayı kendisi patlattı: Keşifte en kalabalık yeri tespit etmiş

İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faili, PKK’lı terörist Ahlam Albashir’in patlayıcıyı kendisinin aktive ettiği tespit edildi. Çantada bomba olduğunu bilmediğini iddia eden teröristin, güvenlik kamerası görüntülerinde TNT patlayıcısı bulunan sırt çantasına elini sokup ardından hızla uzaklaştığı görülüyor. Albashir'in karı-koca rolü yaptığı firari Bilal Hassan'ın görüntüleri de ortaya çıktı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Bombayı kendisi patlattı: Keşifte en kalabalık yeri tespit etmiş
Keşifte en kalabalık yeri tespit etmiş.

İstiklal Caddesi’ni kana bulayan 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kendini suçsuz göstermek için çelişkili ifadeler veren teröristin patlayıcıyı elleriyle aktive ettiği belirtiliyor.

GERİ SAYIMI BAŞLATIP KAÇTI

Ahlam Albashir’in patlama öncesinde görüştüğü ‘Hacı’ kod adlı teröristten talimatı aldıktan sonra zaman ayarlı bombayı elleri ile aktive ettiği, geri sayımı başlattıktan sonra kaçtığı değerlendiriliyor. Güvenlik kamera görüntülerinde de banka oturduktan sonra sol tarafında bulunan ve içinde TNT patlayıcı bulunan sırt çantasına elini sokan Albashir’in ardından hızla uzaklaştığı görülüyor. Terörist Albashir ifadesinde kendini temize çıkarmak için “Patlayıcı olduğunu bilmiyodum, uyuşturucu zannettim” iddiasında bulunmuştu.

NEDEN TAKSİ İLE KAÇTI?

Taksim’e korsan taksi ile gelen Albashir’in kaçarken neden ticari taksi kullandığı da merak ediliyordu. Bu soru da netliğe kavuştu. Bombacı terörist Albashir’i Taksim’e bırakan, Bilal Hassan’ı da Esenler’de insan kaçakçısı Ammar Jarkas’a teslim eden Yasir el-Korali, Taksim’e geri dönerek Albashir’i alıp Esenler’e götürecekti. Ancak saldırıdan sonra WhatsApp üzerinden Yasir El Korali’yi arayan Albashir, Yasir’e ulaşamadı. Panikleyen Albashir önce Şişhane’ye gidip el-Korali’yi bekledi.

Albashir taksiye binerken npantolonundan tanındı.
Albashir taksiye binerken npantolonundan tanındı.

TAKSİYE BİNİNCE YAKALANDI

Albaahir, el-Korali gelmeyince planın dışına çıkarak AKM önünde bulunan bir ticari taksiye bindi. Ticari taksiye binen Albashir bir kez daha Korali’yi arayarak “Her yeri polis kapattı, ben taksiye bindim, geliyorum” dedi. Üzerindeki kamuflaj kıyafeti sayesinde kameralara takılan Albashir’in ticari taksiye bindiğini belirleyen polis ticari taksi plakası üzerinden Albashir’e ulaştı.

Keşifte en kalabalık yeri tespit etmiş

  • Ahlam Albashir’in saldırıdan 9 gün önce caddede yaptığı keşfin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde üzerinde beyaz bir gömlek, beyaz başörtüsü ve pembe etek olduğu görülen Albashir, Taksim Meydanı’na doğru yürürken elindeki telefonla çevreyi kayıt altına alıyor. Albashır’in yaptığı kayıtla caddenin en kalabalık yerini tespit etmeye çalıştığı belirlendi.

Bir saat öncesi!

Ahlam Albashir’in İstiklal Caddesi’ne bombayı bırakmak için geldiği güne dair görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde AhlamAlbashir ile birlikte Bilal Hassan ve Yasir El-Korali’nin Taksim’e gelişi yer alıyor. 3 teröristin beyaz renkli hafif ticari araçla saat 15.00 sıralarında Taksim’e geldikleri görülüyor. AhlamAlbashir elindeki çantayla araçtan iniyor ve saldırıdan dakikalar önce bir mağazaya girerek makyaj malzemesi bakıyor. O anlar da güvenlik kamerasına yansıyor.

Patlayıcı düzeneği atölyede yapıldı

  • Saldırıda Ahlam Albashir ve Bilal Hassan’a yardım ettikten sonra kaçtığı Azez’de yakalanan Hüsam kod adlı teröristin de 1 yıl önce İstanbul’a geldiği belirlendi. Hüsam’ın Esenler’de Albashir ve Hassan’ın kaldığı tekstil atölyesinde çalıştığı tespit edildi. Hüsam kod adlı teröristin saldırıdan 15 gün önce Albashir ve Hassan’la birlikte tekstil atölyesinde beraber yaşamaya başladığı öğrenildi. Patlayıcıyı ateşleyen zaman ayarlı düzeneğin de bu 15 gün içinde yerleştirildiği dile getirildi.

Hüsam ve Bilal Hassan
Hüsam ve Bilal Hassan

Bilal Hassan ve Hüsam kamerada

Saldırıdan 3 gün önce firari Bilal Hassan ve Suriye Azez’de yakalanan Hüsam kod adlı terörist Esenler’de bir telefoncunun güvenlik kamerasına yakalandı.

1 gün ertelemiş

  • Ahlam Albashir dahil 17 şüpheli hakimlikçe tutuklanırken 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı. 17 şüpheli hakkında soruşturma savcılığınca hakimliğe gönderilen sevk yazısında, Albashır’ın saldırıyı aslında 12 Kasım’da yapacağı ancak sonra vazgeçerek bir gün sonraya ertelediği kaydedildi.

Sahte evlilik belgesi 2021’de hazırlanmış

Terörist Albashir’in, Bilal Hassan ile yaptığı düzmece evlilik ile ilgili belgeler de paylaşıldı. Belgelerin 2021 yılında PKK/YPG tarafından hazırlandığı, belgenin üzerinde Arapça “Halep Şeriat Mahkemesi Tarafından Verilen Evlilik Belgesi” yazdığı dile getirildi.

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