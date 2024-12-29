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Boşanma tartışmasına aileler dahil oldu: Dünürünü tabancayla vurdu

Boşanma tartışmasına aileler dahil oldu: Dünürünü tabancayla vurdu

08:5429/12/2024, Pazar
DHA
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Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, boşanma aşamasındaki kız babası Alaattin E. (55), tartıştığı dünürü İbrahim K.'yı (51) tabancayla bacağından vurdu.

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Ailelerin dahil olduğu tartışmada, kız babası Alaattin E., dünürü İbrahim K. ile konuşmak için site bahçesinde buluştu. Dünürler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.


Tartışmada Alaattin E., yanında bulunan tabancayla İbrahim K.'ya ateş edip, bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İbrahim K. sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay sonrası kaçan Alaattin E. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.





#Bursa
#emniyet
#tartışma

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