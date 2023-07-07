Boşanma tazminatını belediye kasasından ödemiş: CHP’li Ali Kılıç hakkında şok iddialar

Siyaseti başkanın usulsüzlükleri sonucu, insanların karşısında mahcup olduğu için bıraktığını belirten Polat, oğlu başka insanları desteklediği için Başkan Kılıç’ın kendisine tepki gösterdiğini, bu nedenle kendisine hakaret ettiğini anlattı. Polat, Başkan Kılıç’ın karısından boşanmak için belediyenin kasasından 100 bin TL verdiğini belirterek, bunları dile getirince Kılıç’ın kendisine hakaret ettiğini, bu nedenle de sinirine hakim olamadığını söyledi. Polat, öldürme ve yaralama kastının olmadığı ifade etti.