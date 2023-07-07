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Boşanma tazminatını belediye kasasından ödemiş: CHP’li Ali Kılıç hakkında şok iddialar

Maltepe Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Ali Kılıç’ın makam odasında kurşun yağdıran Fevzi Polat tutuklandı. Polat’ın polis ifadesinde çarpıcı ifadeler var.

Şahin Şen
04:00 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fevzi Polat

Fevzi Polat

Siyaseti başkanın usulsüzlükleri sonucu, insanların karşısında mahcup olduğu için bıraktığını belirten Polat, oğlu başka insanları desteklediği için Başkan Kılıç’ın kendisine tepki gösterdiğini, bu nedenle kendisine hakaret ettiğini anlattı. Polat, Başkan Kılıç’ın karısından boşanmak için belediyenin kasasından 100 bin TL verdiğini belirterek, bunları dile getirince Kılıç’ın kendisine hakaret ettiğini, bu nedenle de sinirine hakim olamadığını söyledi. Polat, öldürme ve yaralama kastının olmadığı ifade etti.


#CHP
#Ali Kılıç
#politika
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