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Botlarını patlatıp ölüme ittiler: Yunanlardan insanlık dışı muamele

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken Yunan unsurlarınca botları patlatılarak Türk sularına itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı. Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. 47 göçmenin Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderilmesi bekleniyor.

09:14 - 27/11/2023 Pazartesi
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Yunanlardan insanlık dışı muamele

Yunanlardan insanlık dışı muamele

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken Yunan unsurlarınca botları patlatılarak Türk sularına itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında bir grup göçmenin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.


TCSG-905 Sahil Güvenlik Gemisi ile KB-111 Sahil Güvenlik Bot ile göçmenlerin bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 47 göçmeni Ege Denizi’nde sürüklenirken kurtardı.


Yunan unsurlarınca lastik botlarının patlatıldığı ve Türk karasularına itildiğini savunan göçmenler Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi.


Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulduğu 47 göçmenin Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderilmesi bekleniyor.



#Cunda
#Balıkesir
#latik bot
43 dakika önce
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