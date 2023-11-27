Botlarını patlatıp ölüme ittiler: Yunanlardan insanlık dışı muamele

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında bir grup göçmenin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

TCSG-905 Sahil Güvenlik Gemisi ile KB-111 Sahil Güvenlik Bot ile göçmenlerin bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 47 göçmeni Ege Denizi’nde sürüklenirken kurtardı.