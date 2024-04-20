Boykot var! Sosyal medyadan kampanya başlatıldı

Yiyecek ve içecek fiyatlarındaki pahalılık sebebiyle sosyal medya üzerinden kampanya başlatan vatandaşlar, bugün ve yarın kafe ve restoranları boykot edecek. Sosyal medyada #fahişyemeğeboykot etiketiyle çağrı yapan vatandaşlar, bu hafta sonu kafe ve restoranlara gitmeme kararı aldı. Yeni Şafak’a konuşan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Uygulanacak boykotun diğer sektörler için de emsal teşkil etmesini bekliyor ve fiyatların aşağı yönlü hareket edeceğini umuyorum” dedi.





BOYKOTU DESTEKLİYORUZ

Ağaoğlu, “Pandemi sürecinde tüm dünyada artış trendine giren gıda fiyatları BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerine göre, son 3 yılda küresel piyasalarda yüzde 24, ülkemizde ise yüzde 336 arttı. 36 ayın 19 aylık sürecinde gıda fiyatları küresel piyasalarda gerilemesine rağmen, bizde her ay yükselişini sürdürdü. TÜKONFED sosyal medyada çığ gibi büyüyen bu boykot eylemini destekliyor ve tüm bileşenleriyle boykota iştirak edecektir” diye konuştu.





EN ETKİLİ SİLAH: TÜKETMEME

Yiyecek satışı yapılan bazı mekanlarda içerik miktar ve kalitesiyle oynandığına da dikkat çeken Ağaoğlu şunları kaydetti: “Lahmacunun harcındaki kıyma miktarı, döner dürümdeki et miktarı düşürülerek istismar edilmiştir. Birçok yiyecek satan iş yeri, enflasyon baskısıyla artan maliyetlerini misliyle tarifelerine yansıtarak tüketicilerin tepkisine yol açmıştır. İşte bu ortamda tüketici en büyük silahını, tüketmeme kozunu kullanarak fahiş fiyat fırsatçılarına en etkili yaptırımı uygulayacaktır.”





PORSIYON KÜÇÜLDÜ FIYAT ARTTI

Fahiş fiyatlara vatandaşlardan tepki yağıyor. İşi gereği her gün dışarıda yemek yemek zorunda olduğunu ifade eden Kemal Yıldız “Geçenlerde Türkiye’de tanınan bir zincir restorandan yemek yedim, porsiyonun küçüldüğünü, fiyatın arttığını gördüm. Satıcıya sorduğumda doğru olduğunu söyledi. Artık karnımızı doyurmayacak yemeklere fahiş fiyatlar ödüyoruz” dedi.

Üniversite son sınıf öğrencisi Elif Nur Çelikel “Haftanın 4 günü okuldayım, iki öğünü dışarıda yemem gerekiyor. Bu da neredeyse cebimden her gün 500 lira çıkması demek. Bize bu fiyatlar dayatılıyor. Ederinin fazlasını cebimizden alarak hırsızlık yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Dilek Göksu ise şunları söyledi: “Restoranda fahiş fiyat ödememek için yemeğimizi yanımızda getiriyoruz. Enflasyonu bahane ederek insanlar bu fiyatları ödemeye mecbur bırakılıyor. Bir bardak çay 50-60 lira! Boykotu zaten uzun zamandır uyguluyorum. Herkesin de buna tepki göstermesini tavsiye ediyorum.”



