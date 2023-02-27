Brezilyalı Vanessa Müslüman olup Zeynep adını aldı: Daha huzurlu ve mutlu hissediyorum

Altıncı kattan düştükten sonra ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırılan Gürcistan vatandaşı Irma Shakıashvılı, Müslüman olma hikayesini anlattı. Şahitler huzurunda Müslüman olarak "Lale" ismini alan Shakıashvılı, "Hastanede doktorlar yaşamamın imkansız olduğunu söyledi. Ben de hastaneden çıkınca Müslüman olacağım diye Allah'a söz verdim. Kısmet bu güne imiş. Elhamdülillah Müslüman oldum" dedi.