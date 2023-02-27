Brezilyalı Vanessa Müslüman olup Zeynep adını aldı.
Kütahya İl Müftülüğü'nde Brezilyalı Vanessa Cristina Galdino Da Silva için ihtida merasimi düzenlendi.
Da Silva, Müslüman olduktan sonra "Zeynep" ismini aldı.
'Daha huzurlu ve mutlu hissediyorum'
'Daha huzurlu ve mutlu hissediyorum'
Uzun süre İslamiyet’i araştırdığını ifade eden Zeynep,
"Şimdi kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum"
dedi.
Zeynep'e merasim sonrası 'ihtida' belgesi ve mealli Kur’an-ı Kerim hediye edildi.
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17 dakika önce
Brezilyalı Vanessa Müslüman olup Zeynep adını aldı: Daha huzurlu ve mutlu hissediyorum
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