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Bu acıya yürek dayanmaz: Nefes borusuna leblebi kaçan çocuk hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz: Nefes borusuna leblebi kaçan çocuk hayatını kaybetti

14:2919/02/2025, Çarşamba
AA
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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da nefes borusuna leblebi kaçan 1,5 yaşındaki Mehmet Akif Kaya isimli bebek, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karaman'da nefes borusuna leblebi kaçan 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Şeyh Şamil Mahallesi 1397. Sokak'ta evde Mehmet Akif Kaya'nın soluk borusuna leblebi kaçtı.


Çocuğun nefes alamadığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.


Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

#çocuk
#Karaman
#Leblebi

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