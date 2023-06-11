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Bu da Musul kadısı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce 4 farklı soruşturma kaydı alınmış olan 7 DEAŞ’lının yakalanması için çalışma başlattı.

Şahin Şen
04:00 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Jalel İsmael Ahmaud Ahmed

Jalel İsmael Ahmaud Ahmed

4 gün önce Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla DEAŞ üyeleri yakın takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından 7 Haziran sabahı 7 DEAŞ’lı farklı adreslerde gözaltına alındı. Yakalananlar arasında DEAŞ’ın Irak sözde Ninova bölgesi (Musul) kadısı olduğu değerlendirilen Jalel İsmael Ahmaud Ahmed de yer aldı. Esenyurt’taki bir adreste yakalanan sözde kadı, DEAŞ içerisinde 2016 yılında Ninova Bölgesi kadılığı yaptığını itiraf etti. Gözaltına alınan 7 DEAŞ’lıdan, aralarında sözde kadının da bulunduğu 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis sözde kadının İstanbul ve Türkiye’deki muhtemel DEAŞ hücreleriyle bağlantısını araştırıyor.



#Esenyurt
#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
#Terörle Mücadele
#Operasyon
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