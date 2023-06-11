Bu da Musul kadısı

4 gün önce Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla DEAŞ üyeleri yakın takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından 7 Haziran sabahı 7 DEAŞ’lı farklı adreslerde gözaltına alındı. Yakalananlar arasında DEAŞ’ın Irak sözde Ninova bölgesi (Musul) kadısı olduğu değerlendirilen Jalel İsmael Ahmaud Ahmed de yer aldı. Esenyurt’taki bir adreste yakalanan sözde kadı, DEAŞ içerisinde 2016 yılında Ninova Bölgesi kadılığı yaptığını itiraf etti. Gözaltına alınan 7 DEAŞ’lıdan, aralarında sözde kadının da bulunduğu 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis sözde kadının İstanbul ve Türkiye’deki muhtemel DEAŞ hücreleriyle bağlantısını araştırıyor.