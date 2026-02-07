Baykar’ın kurucusu Özdemir Bayraktar’ın ilham veren yaşam öyküsü, “Özdemir Bayraktar | Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti” adlı belgeselle izleyiciyle buluştu. Belgesel, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde medya, sanat, spor ve iş dünyasından davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen özel gösterimin ardından Baykar’ın YouTube kanalında ve TRT’nin dijital platformu tabii’de yayına girdi. Özel gösterime Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Özdemir Bayraktar’ın eşi Canan Bayraktar ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül​ katıldı. Gösterimde Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar da birer konuşma yaptı.

Üç yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan belgesel, Özdemir Bayraktar’ın tam bağımsız Türkiye idealine adadığı yaşamını, milli SİHA’ların geliştirilme sürecinde yaşanan bürokratik ve askeri mücadeleyle birlikte ele alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da gerçekleştirilen çekimlerde, kapsamlı bir arşiv taramasıyla daha önce hiç yayınlanmamış görüntüler ilk kez izleyiciyle paylaşıldı. Belgeselde, Bayraktar ailesinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki askeri üslerde Mehmetçikle birlikte yürüttüğü çalışmalar da yer alırken, dönemin üst düzey askerleri, bürokratları, siyasetçileri, yakın arkadaşları ve aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 47 isim tanıklıklarıyla yapımda yer aldı.