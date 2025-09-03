Yeni Şafak
Bu gece Mevlid Kandili: Dünya O'nun (sav) merhametine muhtaç

Bu gece Mevlid Kandili: Dünya O'nun (sav) merhametine muhtaç

04:003/09/2025, Çarşamba
G: 3/09/2025, Çarşamba
Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'in (sav) dünyayı teşrifleri, bu gece tüm İslam coğrafyasında idrak edilecek. Kutlu gecede eller başta Gazze olmak üzere mazlumların kurtuluşu için semaya açılacak.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) dünyaya teşrif ettiği Mevlid Kandili bu gece tüm İslam coğrafyasında idrak edilecek. Kutlu gecede, başta Gazze olmak üzere tüm mazlumların kurtuluşu için eller semaya yükselecek. Hazreti Muhammed'in (sav) dünyaya gelişi dolayısıyla Hicri Takvim'e göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam toplumlarında asırlardır kutlanıyor.


BU YILIN TEMASI: PEYGAMBERİMİZ VE AİLE AHLAKI

Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yıl dönümü, bu sene "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" temasıyla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında yurt içinde ve dışında birçok etkinlik gerçekleştirecek.


PEYGAMBER SEVGİSİ ESERLERDE DE YER ALIYOR

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen Mevlid, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor. Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum gününün resmî törenlerle kutlanılmasının yanı sıra Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği eserler kaleme alındı.


