Bu kaçıncı FETÖ ihaneti

3 yıl önce sözde soykırımı araştırmak için komite kuran vakıf yine sözde araştırmalarının ardından ele başı Gülen’in talimatları doğrultusunda Türkiye lehine oy verdi.
UYDURMA TARİH ARAŞTIRMASI
- Türkiye karşıtlarının yazdıkları akademik makaleler, belgeseller ve özel panneller sonucunda komite Ermeni Soykırımı uydurmasının tanınması için oy kullanmaya karar verdi. Yaklaşık 20 üyeden oluşan FETÖ’nün kuklaları yalanlar lehine oy vermeyi kararlaştırdı. Yönetim kuruluna sunulan öneri 7 Mart’ta kabul edildi.