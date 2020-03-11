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Bu kaçıncı FETÖ ihaneti

Fetullahçı Terör Örgütü’nün ele başı Fetullah Gülen hainliğine devam ediyor. Terörist başı Gülen’in ABD’de faaliyet gösteren “Çok Kültürlü Mozaik Vakfı” 7 Mart’ta sözde Ermeni Soykırımını tanıdı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Fetullah Gülen
Fetullah Gülen

3 yıl önce sözde soykırımı araştırmak için komite kuran vakıf yine sözde araştırmalarının ardından ele başı Gülen’in talimatları doğrultusunda Türkiye lehine oy verdi.

UYDURMA TARİH ARAŞTIRMASI

  • Türkiye karşıtlarının yazdıkları akademik makaleler, belgeseller ve özel panneller sonucunda komite Ermeni Soykırımı uydurmasının tanınması için oy kullanmaya karar verdi. Yaklaşık 20 üyeden oluşan FETÖ’nün kuklaları yalanlar lehine oy vermeyi kararlaştırdı. Yönetim kuruluna sunulan öneri 7 Mart’ta kabul edildi.

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