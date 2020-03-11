Bu kaçıncı FETÖ ihaneti

Ekonomi

Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak!

Petrol fiyatların son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesi en fazla Suudi Arabistan, Amerika ve Rusya ekonomisine zarar verecek. Petrol fiyatlarının düşük kalmaya devam etmesi durumunda, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol gelirleri ve bütçelerinde milyarlarca dolar açık oluşacağı tahmin edilirken Saudi Aramco'nun hisselerinde ise bugün yüzde 10, piyasa değerinde ise yaklaşık 660 milyar Suudi riyali (176 milyar dolar) düşüş gerçekleşti.