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İSTANBUL

İstanbul haberleri: Bu sene geçtiğimiz yıllardan farklı olacak: Sultangazi'de kurban pazarında karantina çadırı kurulacak

Bu sene geçtiğimiz yıllardan farklı olacak: Sultangazi'de kurban pazarında karantina çadırı kurulacak

İstanbul Sultangazi’de koronavirüse (Kovid-19) karşı tüm önlemlerin alındığı alanda, kurban satış işlemleri için 240 çadırlık kurban tesisi kuruldu. Bu sene geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Sultangazi kurban pazarında karantina çadırı kurulacak. Kurulacak karantina çadırında, koronavirüs şüphesi görülen hayvan sahipleri 14 gün boyunca karantinaya alınacak. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Alan Sorumlusu Ufuk Akgöz, “Hayvan pazarına öncelikle maskesiz hiç kimseyi almıyoruz. Burada da gördüğünüz üzere 240 çadırımızın önüne el dezenfektanları yerleştirdik. Ayrıca 12 bölgeye de dezenfekte havuzu yerleştirdik. İnsanlar burada kendilerini dezenfekte edip hayvan çadırına öyle giriyorlar" dedi.

Haber Merkezi İHA
Sultangazi'de kurban pazarında karantina çadırı kurulacak.
Sultangazi'de kurban pazarında karantina çadırı kurulacak.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye genelinde kurban pazarlarında yeni bir dönem başladı. Sultangazi kurban pazarı ise Bakanlığın genelgesinin ardından kurban pazarı hazırlıklarına başladı. Korona virüse karşı önlemlerin alındığı kurban pazarında 240 kurban çadırı kuruldu. Ziyaretçiler için her detayın düşünüldüğü alanda el dezenfektanları yerleştirilerek, çadırlar arası mesafe korundu.

Sultangazi'de kurban pazarında karantina çadırı kurulacak.

Kurban pazarında koronavirüsten korunma önlemleri için zabıta ekipleri sosyal mesafe, maske takma, el hijyeni ve elle temas (tokalaşma) yapılmaması konusunda uyarılarında bulundu ve düzenli olarak anonslar geçildi. Ayrıca bu sene diğer pazarlardan farklı olarak Sultangazi kurban pazarında karantina çadırı kurulacak. Burada hayvan sahiplerinde koronavirüs şüphesi görüldüğünde 14 gün boyunca karantinaya alınacak.

Sultangazi'de kurban pazarında karantina çadırı kurulacak.

“Biz Sultangazi kurban pazarına karantina çadırı kuruyoruz”

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Alan Sorumlusu Ufuk Akgöz, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Hayvan pazarına öncelikle maskesiz hiç kimseyi almıyoruz. Burada da gördüğünüz üzere 240 çadırımızın önüne el dezenfektanları yerleştirdik. Ayrıca 12 bölgeye de dezenfekte havuzu yerleştirdik. İnsanlar burada kendilerini dezenfekte edip hayvan çadırına öyle giriyorlar. Ayrıca bu sene biz Sultangazi kurban pazarına karantina çadırı kuruyoruz. Burada hayvan sahiplerinde, Kovid-19 şüphesi görüldüğünde 14 gün boyunca karantinaya alınacak. Pazarlık yapılmasına ve tokalaşmaya da kesinlikle izin vermiyoruz. Sosyal mesafe ve maske konusunda da sürekli anonslar yapıyoruz.”

Sultangazi'de kurban pazarında karantina çadırı kurulacak.

“Müşterilerle pazarlık yapıyoruz ama tokalaşmadan”

Hayvancılığın baba mesleği olduğunu söyleyen Korkmaz Soylu ise, şu ifadeleri kullandı:

  • “Çocukluğumdan beri bu işle uğraşıyorum, baba mesleği. Ortamın temiz olmasına ve maskeye dikkat ediyoruz. Belediyemiz zaten buralara dezenfektanlar koydu. Müşterilerle pazarlık yapıyoruz ama tokalaşmadan.”

Bu sene geçtiğimiz yıllardan farklı olacak: Sultangazi'de kurban pazarında karantina çadırı kurulacak
FOTOĞRAF 6
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Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye genelinde kurban pazarlarında yeni bir dönem başladı. Sultangazi kurban pazarı ise Bakanlığın genelgesinin ardından kurban pazarı hazırlıklarına başladı. Korona virüse karşı önlemlerin alındığı kurban pazarında 240 kurban çadırı kuruldu. Ziyaretçiler için her detayın düşünüldüğü alanda el dezenfektanları yerleştirilerek, çadırlar arası mesafe korundu.
Title
Kurban pazarında koronavirüsten korunma önlemleri için zabıta ekipleri sosyal mesafe, maske takma, el hijyeni ve elle temas (tokalaşma) yapılmaması konusunda uyarılarında bulundu ve düzenli olarak anonslar geçildi. Ayrıca bu sene diğer pazarlardan farklı olarak Sultangazi kurban pazarında karantina çadırı kurulacak. Burada hayvan sahiplerinde koronavirüs şüphesi görüldüğünde 14 gün boyunca karantinaya alınacak.
Title
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Alan Sorumlusu Ufuk Akgöz, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Hayvan pazarına öncelikle maskesiz hiç kimseyi almıyoruz. Burada da gördüğünüz üzere 240 çadırımızın önüne el dezenfektanları yerleştirdik. Ayrıca 12 bölgeye de dezenfekte havuzu yerleştirdik. İnsanlar burada kendilerini dezenfekte edip hayvan çadırına öyle giriyorlar. Ayrıca bu sene biz Sultangazi kurban pazarına karantina çadırı kuruyoruz. Burada hayvan sahiplerinde, Kovid-19 şüphesi görüldüğünde 14 gün boyunca karantinaya alınacak. Pazarlık yapılmasına ve tokalaşmaya da kesinlikle izin vermiyoruz. Sosyal mesafe ve maske konusunda da sürekli anonslar yapıyoruz.”
Title
Hayvancılığın baba mesleği olduğunu söyleyen Korkmaz Soylu ise, şu ifadeleri kullandı:
Title
“Çocukluğumdan beri bu işle uğraşıyorum, baba mesleği. Ortamın temiz olmasına ve maskeye dikkat ediyoruz. Belediyemiz zaten buralara dezenfektanlar koydu. Müşterilerle pazarlık yapıyoruz ama tokalaşmadan.”
Bu sene geçtiğimiz yıllardan farklı olacak: Sultangazi'de kurban pazarında karantina çadırı kurulacak
İstanbul Sultangazi'de koronavirüse (Kovid-19) karşı tüm önlemlerin alındığı alanda, kurban satış işlemleri için 240 çadırlık kurban tesisi kuruldu. Bu sene geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Sultangazi kurban pazarında karantina çadırı kurulacak. Kurulacak karantina çadırında, koronavirüs şüphesi görülen hayvan sahipleri 14 gün boyunca karantinaya alınacak. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Alan Sorumlusu Ufuk Akgöz, “Hayvan pazarına öncelikle maskesiz hiç kimseyi almıyoruz. Burada da gördüğünüz üzere 240 çadırımızın önüne el dezenfektanları yerleştirdik. Ayrıca 12 bölgeye de dezenfekte havuzu yerleştirdik. İnsanlar burada kendilerini dezenfekte edip hayvan çadırına öyle giriyorlar" dedi.
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