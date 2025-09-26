BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün bazı seferleri Marmara Denizi’nde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "15.25’teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi, 16.45’teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 17.00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 19.15’teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 19.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.