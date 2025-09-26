Yeni Şafak
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

16:0626/09/2025, Cuma
IHA
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün bazı seferleri Marmara Denizi’nde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "15.25’teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi, 16.45’teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 17.00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 19.15’teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 19.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.


#Bursa Deniz Otobüsleri
#BUDO
#Marmara Denizi
