BUDO'ya dev zam

Bursa'da yeğeni C.M.A.'yı kaçırıp, çöp evde kilitli tuttuğu suçlamasıyla 15 yıl hapse çarptırılan Kamuran Pınar A.'ya verilen cezaya, çocuğun annesi Yasemin A. (50) tepki gösterdi. Kamuran Pınar A.'nın 'ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan beraat ettiğini belirten Yasemin A., "O kadın benim çocuğumu öldürmeye teşebbüs etti ve bu suçtan da beraatine karar verildi. Şok geçirdim, bu olayın devamı için uğraşacağım. Gerekirse İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğim" dedi.