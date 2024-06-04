Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu değerlendirmelerine göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batı, Bolu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.