Bulanık’ta öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

Hoşgeldi Köyü İlkokulu öğrencileri

Muş İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Bulanık Trafik Jandarması, Hoşgeldi Köyü İlkokulu’nda 39 öğrenciye yönelik kapsamlı bir trafik güvenliği semineri düzenledi. Düzenlenen seminerde, günlük hayatta karşılaşılabilecek örnekler üzerinden çocukların bilinçlenmesini amaçladı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Bulanık Trafik Jandarması tarafından Hoşgeldi Köyü İlkokulu öğrencilerine trafik güvenliği semineri verildi.


Muş İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Bulanık Trafik Jandarması ekipleri, 24 Şubat 2026 tarihinde Hoşgeldi Köyü İlkokulu’nda eğitim gören 39 öğrenciye yönelik trafik güvenliği semineri düzenledi. Seminer kapsamında öğrencilere; emniyet kemeri kullanımının önemi, okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken hususlar, yaya geçitlerinin doğru kullanımı, yaya geçidi olmayan yerlerde uyulması gereken kurallar, yaya yolu kullanımı ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri, teorik anlatımların yanı sıra günlük hayatta karşılaşılabilecek örnekler üzerinden çocukların bilinçlenmesini amaçladı.



