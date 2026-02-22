Çukurca’da trafik kazası: 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Çukurca yolu üzerindeki Köprülü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Transit Jumbo Max marka araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 8 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.