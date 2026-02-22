Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkâri
Çukurca’da trafik kazası: 8 yaralı

Çukurca’da trafik kazası: 8 yaralı

16:5222/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çukurca yolu üzerindeki Köprülü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Transit Jumbo Max marka araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 8 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



#Hakkari
#Çukurca
#trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 23-27 KURA TAKVİMİ: Bu haftaki TOKİ kurası hangi ilde çekilecek?