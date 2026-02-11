Yeni Şafak
Bülent Akyürek son yolculuğuna uğurlandı

Bülent Orakoğlu.

Türk edebiyatının özgün kalemlerinden Bülent Akyürek'in cenazesi, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.

8 Şubat Pazar günü 57 yaşında hayatını kaybeden Akyürek için öğle namazını müteakip Gölbaşı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye, kültür sanat camiasından Hakan Albayrak, Necip Evlice, Ömer Karaoğlu, İsmail Erdoğan, Bekir Develi ve Hasan Kaçan gibi isimler katılırken, Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Saadet Partisi milletvekilleri Mesut Doğan ve Birol Aydın, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Akyürek'in ailesi, öğrencileri ve sevenleri katıldı.

SONUNDA HER ŞEY DÜZELECEK

İnandığı gibi sade ve mütevazı bir hayat süren Akyürek, bir süredir lösemi ile mücadele ediyordu. “Üzülme, öleceğiz sonunda, her şey düzelecek…” diyen yazar, geriye kelimelerini bırakarak vedasını yaptı. Yazarlık hayatı boyunca 42 yılda çok sayıda kitap kaleme alan Akyürek, Yeni Şafak gazetesinin de eski yazarlarındandı. ‘İçinizdeki Öküze Oha Deyin’, ‘Güzel ve Etkili Susma Sanatı’ ve ‘Yılgın Türkler’ gibi kitaplarıyla tanınan edebiyatın güçlü kalemlerinden Bülent Akyürek’in son kitabı ‘Satılık Adam’, birkaç ay önce Ketebe imzasıyla çıkmıştı.



