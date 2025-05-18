Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Bungalov tesisinde havuza düşüp boğulan 4 yaşındaki Ardıç toprağa verildi

Bungalov tesisinde havuza düşüp boğulan 4 yaşındaki Ardıç toprağa verildi

15:3518/05/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Ardıç Aktepe doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ardıç Aktepe doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ailesiyle birlikte tatil için gittiği bungalov tesisinde düştüğü havuzda boğulan Ardıç Aktepe (4), Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toprağa verildi.

Sebahattin ve Nurcan Aktepe çifti, 2 çocuğundan Ardıç ile birlikte tatil için bungalov tesisine gitti. Burada havuza düşen Ardıç Aktepe, yaklaşık 10 dakika kaldığı sudan ailesi tarafından fark edilip çıkartıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Aktepe, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ardıç Aktepe doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, bungalov tesisin geçici ruhsatının 31 Aralık 2024'te iptal edildiği, ailenin müşteri kaydının da Aktepe'nin ölümü sonrası yapıldığı tespit edildi.


Otopsi işlemlerinin ardından Ardıç Aktepe'nin cenazesi ailesi tarafından alınarak Kocaeli'nin İzmit ilçesine getirildi. Aktepe için Malta Mahallesi Ayazetepe Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Ardıç'ın ağabeyi de babasıyla birlikte kardeşinin cenaze namazında saf tuttu. Kılınan namazın ardından Ardıç Aktepe, gözyaşlarıyla toprağa verildi.




#sakarya
#sapanca
#bungalov
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı sürekli işçilerin 2025 iller arası yer değişikliği başvurusu başladı mı? Kura çekiliş yerleştirme tarihi açıklandı