Bungalov tesisinde havuza düşüp boğulan 4 yaşındaki Ardıç toprağa verildi

Sebahattin ve Nurcan Aktepe çifti, 2 çocuğundan Ardıç ile birlikte tatil için bungalov tesisine gitti. Burada havuza düşen Ardıç Aktepe, yaklaşık 10 dakika kaldığı sudan ailesi tarafından fark edilip çıkartıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Aktepe, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ardıç Aktepe doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.