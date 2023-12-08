Bunlar FETÖ taktikleri

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in talimatıyla Merkez Disiplin Kurulu’na gönderilen ve partisinden ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hakkında çıkan iddialara ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Haber Merkezi
04:00 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 06:25 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ümit Dikbayır
Ümit Dikbayır

Hakkında Akşener ve ailesinin banka hesaplarını inceletmek, partide çalışan bir kadına tacizde bulunmak ve partisinin Sakarya teşkilatıyla parasal işler yaptığı iddiaları bulunan Dikbayır, MDK’ya sevk edilmesinin gerekçesinin partiyi medya önünde küçük düşürmek olduğunu kaydetti.


DANIŞMANIMA AJANLIK TEKLİF ETTİLER

Hakkındaki taciz iddialarının araştırılması için bugün tekrar savcılığa başvuracağını belirten Dikbayır “Taciz iddiasında bulunan ve şahitlik yapan iki kişiyi şikayet edeceğim, bunlardan biri de MDK üyesi” ifadelerini kullandı. Akşener’in özel kalemi Esma Bekar için partide birçok kişiden vazgeçtiğini belirten Dikbayır, “Parti içindeki yaşanan olaylara karşı çıktım. Bu nefret buradan geliyor. Bir özel kalemin bu kadar yetkili ve etkili olması doğru olmadığını söyledim. Üzerime atılan iddiaların sonuna kadar takipçisi olacağım. Bunların hepsi FETÖ yöntemleri ama kimseye FETÖ’cü diyemem. Benim danışmanıma ajanlık teklif ettiler, onları da zamanı geldiğinde açıklayacağım” ifadelerini kullandı.


#politika
#İYİ Parti
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