Bunlar FETÖ taktikleri

Hakkındaki taciz iddialarının araştırılması için bugün tekrar savcılığa başvuracağını belirten Dikbayır “Taciz iddiasında bulunan ve şahitlik yapan iki kişiyi şikayet edeceğim, bunlardan biri de MDK üyesi” ifadelerini kullandı. Akşener’in özel kalemi Esma Bekar için partide birçok kişiden vazgeçtiğini belirten Dikbayır, “Parti içindeki yaşanan olaylara karşı çıktım. Bu nefret buradan geliyor. Bir özel kalemin bu kadar yetkili ve etkili olması doğru olmadığını söyledim. Üzerime atılan iddiaların sonuna kadar takipçisi olacağım. Bunların hepsi FETÖ yöntemleri ama kimseye FETÖ’cü diyemem. Benim danışmanıma ajanlık teklif ettiler, onları da zamanı geldiğinde açıklayacağım” ifadelerini kullandı.