Burdur'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi yakalandı

IHA
Burdur’da polis tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması, suç ve suçluların tespiti ile yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından 3 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında kamu güvenliği ve düzeninin korunması amacıyla çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar neticesinde; 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların; kasten öldürme ve yağma suçundan 18 yıl 9 ay, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 14 yıl 7 ay, kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 13 yıl 11 ay 14 gün, hırsızlık suçundan 11 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Operasyon çerçevesinde ayrıca 5 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 11 kişi de yakalandı. Toplam 15 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

