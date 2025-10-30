Yeni Şafak
Burdur'da anten tamir ederken çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

23:4430/10/2025, Perşembe
Evcil'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (Foto: Arşiv)
Burdur'da anten tamir etmek için apartmanın çatısına çıkan Ramazan Evcil yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Evcil'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Burdur'da anten tamir etmek için apartmanın çatısına çıkan kişi yaşamını yitirdi.

Özgür Mahallesi Tabak Sokak'ta anten tamir etmek için apartmanın çatısına çıkan Ramazan Evcil (61) yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde Evcil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Evcil'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



