Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Burdur
Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

23:2729/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Halil Yılmaz idaresindeki 15 HP 389 plakalı motosiklet Gölhisar-Altınyayla Karayolu'nda, Ali K. yönetimindeki 15 AB 287 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsü Halil Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve araçtaki Tursun Ç. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yılmaz'ın cenazesi ise morga kaldırıldı.



#Burdur
#TRAFİK KAZASI
#Gölhisar
#Motosiklet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ara tatil yaklaşıyor: Milyonlarca öğrencinin beklediği ilk ara tatil ne zaman? 2025 Kasım ara tatili kaç gün sürecek? İşte takvim