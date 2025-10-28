Yeni Şafak
Köy evinin duvarından tarih çıktı: İşte Roma İmparatoru Caracalla'nın 1800 yıllık sır mektubu

11:4428/10/2025, Salı
IHA
Burdur’un Yeşilova ilçesinde 1950'li yıllarda yapılan evin dış duvarlarında kullanılan taşlar, 186-217 yılları arasında yaşamış Roma İmparatorlarından Caracalla’nın mektubu olduğu ortaya çıktı. Günümüzde harabeye dönen ev, Roma İmparatoru Caracalla’nın mektubun yazdığı taşlarla zamana meydan okuyor.

Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı Köyü’nde bulunan Takina Antik Kenti’ne yakın bölgeden 1950’li yıllarda köylüler tarafından ev yapılmak üzere taşlar alındı. Bu taşları dönemin şartlarında at arabaları ile köye getiren vatandaşlar taşları kullanarak ev yaptı. 

1970 yılında ise bölgede çalışma yapan arkeologlar tarafından bahse konu taşların 186 -217 yılları arasında yaşamış Roma İmparatorlarından Caracalla’nın mektubu olduğu belirlendi. Evin temelinde kullanılan 10 taş Burdur Müze Müdürlüğü tarafından belgelenerek takibe alındı. 

Müdürlük tarafından muhtarlığa ve ev sahiplerine yazılan yazıyla eve yıkım kararının çıkmasının ardından taşların alınacağı ve müdürlük tarafından korunacağı bildirildi. Şimdilerde ise evde kimse yaşamazken, Roma İmparatoru Caracalla’nın mektubunun yazdığı taşlarla birlikte zaman meydan okuyor.

"Ben böyle taşları başka yerde görmedim"


Kayınpederi tarafından evin yapıldığını ve yapılış hikayesini anlatan Ferhat Ağıl (65), "Biz hanımla 1988 yılında evlendik. Kayınpederin üzerineydi bu ev. Kayınpeder eşime verdi, eşim de vefat edince kızıma kaldı. Bu taşları kayınlar getirmişler. Biz getirdikleri yere Asar Tepesi deriz. Kayınlar oradan getirip bu evi yapmışlar. 22 yıl önce müzeden yazı geldi. O yazı da muhtarlıkta duruyor. Biz ev yıkılırsa bu taşları kaybetme bu taşlar sana zimmetli diye yazı geldi. Zamanında ta İstanbul’da arkeologlar geldi. Burada çalışma yaptılar. Bana o zaman bu taşların Roma dönemine ait olduğunu söylediler. 1971 yılında yaşanan deprem de bu evde oturuyorlarmış. Zamanında at arabaları ile getirmişler bu taşları. O zamanlar 5-6 kişide anca traktör var. Parça parça kırılmış. Taşların yazılı olan kısımları yoldan tarafa doğru koymuşlar. Sonrasında da yazılardan durumu fark ediyorlar. Ben böyle taşları başka yerde görmedim" dedi.

