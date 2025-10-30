Kaza yapıp yanan motosikletin sürücüsünü alevlerden çekip aldı: 'Kahramanlık değil, insanlık görevi'









'HERKESİN YAPMASI GEREKENİ YAPTIM'





Bucakta kafe işleten ve olayın yaşandığı günde kafesinden çıkarak evine gittiğini ifade eden Burak Pekşen, "Evime döneceğim kavşakta yavaşladım ve sağ sinyalimi vermiştim. Ben daha dönemeden sağdan motosikletli bir kardeşimiz geldi. Sonrasında da bana çarptı zaten. O sırada da zaten şok oldum. Motosikletin de uçtuğunu görünce de hemen 112’yi aramaya çalışırken motosiklete doğru gidiyordum. Bu sırada da motosiklet bir anda alev aldı. Motosiklet sürücüsünün alevlerin içinde kaldığını görünce hemen onu alevlerin içinden çektim. O sırada motosikletin çarptığı başka bir araçta altından benzin döküldüğü için alev almaya başlamıştı. Kardeşimizi kurtardıktan sonra hemen araba giderek su aldım. Çevredeki vatandaşlar da 112’yi arayarak ihbarda bulundu. Hemen itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Çok şükür hastanede kardeşimiz hayati tehlikeyi atlattı. Hakkımda yapılan haberleri de gördüm. Gurur da duydum. Bu aslında bir kahramanlık değil insanlık görevidir. Herkesin yapması gerekeni yaptım. Kim olsa da aynısını yapardı" dedi.







