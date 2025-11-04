Yeni Şafak
Burdur’da jandarmadan uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

09:524/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
IHA
Ele geçirilen uyuşturucular.
Burdur’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çavdır ilçesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında tespit edilen adrese operasyon yapıldı. Yapılan baskında V.D., K.Ş. ve H.İ.D. gözaltına alındı. Aramalarda ise 54 adet sentetik ecza, 3 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

