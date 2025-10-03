Yeni Şafak
Burdur'da otomobil şarampole devrildi: Beş kişi yaralandı

18:493/10/2025, Cuma
AA
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kavşakta yağışlı havalarda oluşan su birikintilerinin kazalara yol açtığı belirtildi.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sinem H.S. yönetimindeki 07 GF 954 plakalı otomobil, Kılavuzlar Köyü yakınlarındaki kavşakta şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ve otomobilde bulunan Salih S, Şerife S, Mehmet K ve Ayşe K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, Karamanlı ve Burdur Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, kazanın meydana geldiği kavşakta yağmur yağdığında su birikintisi oluştuğunu, sürücülerin bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kazalara sebebiyet verdiğini söyledi.

Selimoğlu, önlemlerin yetersiz olduğunu ve gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.


