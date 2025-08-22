Burs dolandırıcılarına dikkat

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, öğrenciler dolandırıcıların hedefi oldu. Sosyal medya ve çeşitli internet siteleri üzerinden yayılan sahte burs ilanları, maddi zorluklar yaşayan gençlerin umutlarını istismar ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, öğrencilerin özellikle finansal mobil uygulamalar üzerinden yürütülen dolandırıcılık girişimlerine karşı son derece dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Kırık, dolandırıcıların sıklıkla resmi kurumları taklit eden sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla öğrencilere ulaştığını belirtti.

Burs başvurularında dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın, başvuru yapılan kurumun güvenilirliğini kontrol etmek olduğunu ifade eden Kırık, “Kurumun web sitesi, iletişim bilgileri ve resmi duyuruları mutlaka incelenmelidir. Öğrencilerden hiçbir kurum kimlik fotokopisi, banka şifresi veya farklı finans uygulamalarına üyelik açma gibi taleplerde bulunmaz. Resmi burs başvurularında yalnızca kimlik numarası, öğrenci belgesi ve banka IBAN’ı gibi temel bilgiler talep edilir. Bunun dışındaki her istek, büyük ihtimalle dolandırıcılık girişimidir. Öğrencilerin mağdur olmaması için burs arayışında bilinçli hareket etmesi şarttır” diye konuştu.