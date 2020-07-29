Bursa haberleri: Düğün konvoyundaki 27 araç ve 8 sürücüye 9 bin TL ceza Bursa'da düğün konvoyundaki 27 araç ve 8 sürücüye 9 bin TL ceza Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yolu kapatıp, trafiği tehlikeye atan düğün konvoyundaki 27 araç ve bazı sürücülere ceza kesildi. Tespit edilen araç plakaları ve 8 sürücüye, ‘trafiği yavaşlatmak ile trafik güvenliği kural ve yükümlülüklerine uymamak’ suçlarından toplamda 9 bin 240 TL ceza verildi.

Haber Merkezi 29 Temmuz 2020, 11:47 Son Güncelleme: 29 Temmuz 2020, 12:09 DHA