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BURSA

Bursa haberleri: Düğün konvoyundaki 27 araç ve 8 sürücüye 9 bin TL ceza

Bursa'da düğün konvoyundaki 27 araç ve 8 sürücüye 9 bin TL ceza

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yolu kapatıp, trafiği tehlikeye atan düğün konvoyundaki 27 araç ve bazı sürücülere ceza kesildi. Tespit edilen araç plakaları ve 8 sürücüye, ‘trafiği yavaşlatmak ile trafik güvenliği kural ve yükümlülüklerine uymamak’ suçlarından toplamda 9 bin 240 TL ceza verildi.

Haber Merkezi DHA
Araçların camlarından çıkan kişiler tehlike oluştururken, bazı sürücüler ise şerit ihlali yaptı.
Araçların camlarından çıkan kişiler tehlike oluştururken, bazı sürücüler ise şerit ihlali yaptı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Millet Mahallesi’nde, trafikte tehlikeli şekilde seyreden bir düğün konvoyu, yolu kapattı. Kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların camlarından çıkan kişiler tehlike oluştururken, bazı sürücüler ise şerit ihlali yaptı.

DHA
Araçların camlarından çıkan kişiler tehlike oluştururken, bazı sürücüler ise şerit ihlali yaptı.

İstanbul'un göbeğinde terör estirdiler: Silahlı düğün konvoyu
GÜNDEM
İstanbul'un göbeğinde terör estirdiler: Silahlı düğün konvoyu

İhbar üzerine harekete geçen Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri konvoyun geçiş güzergahındaki mobese kameralarını inceledi.

Yapılan incelemeler sonucunda, konvoydaki 27 aracın plakası tespit edildi.

DHA
Araçların camlarından çıkan kişiler tehlike oluştururken, bazı sürücüler ise şerit ihlali yaptı.

Tespit edilen araç plakaları ve 8 sürücüye, ‘trafiği yavaşlatmak ile trafik güvenliği kural ve yükümlülüklerine uymamak’ suçlarından toplamda 9 bin 240 TL ceza kesildi.

Düğün konvoyundaki 27 araç ve 8 sürücüye 9 bin TL ceza
FOTOĞRAF 8
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Merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Millet Mahallesi'nde, trafikte tehlikeli şekilde seyreden bir düğün konvoyu, yolu kapattı.
Title
Kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların camlarından çıkan kişiler tehlike oluştururken, bazı sürücüler ise şerit ihlali yaptı.
Title
İhbar üzerine harekete geçen Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri konvoyun geçiş güzergahındaki mobese kameralarını inceledi.
Title
Yapılan incelemeler sonucunda, konvoydaki 27 aracın plakası tespit edildi.
Title
Tespit edilen araç plakaları ve 8 sürücüye, 'trafiği yavaşlatmak ile trafik güvenliği kural ve yükümlülüklerine uymamak' suçlarından toplamda 9 bin 240 TL ceza kesildi.
Title
Title
Title
Düğün konvoyundaki 27 araç ve 8 sürücüye 9 bin TL ceza
Bursa'da yolu kapatıp, trafiği tehlikeye atan düğün konvoyundaki 27 araç ve 8 sürücüye, 9 bin 240 TL ceza kesildi.
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