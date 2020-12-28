Gündem Rahatlığın böylesi Kumar oynarken yakalandı çayını karıştırmaya devam etti
BURSA

Bursa haberleri: Kısıtlamada kumar oynarken yakalandı, çayını karıştırmaya devam etti

Rahatlığın böylesi: Kumar oynarken yakalandı çayını karıştırmaya devam etti

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye baskın yapan polis ekipleri, kumar oynayan 4 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 12 bin 600 lira ceza kesti. Baskın sırasında içeridekilerden birinin polisin karşısında çayını karıştırmaya devam etmesi dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
Yapılan baskında masada oyun oynayan bir adamın elindeki çayı bırakmaması ve çayını karıştırmaya devam etmesi ise dikkat çekti.
Yapılan baskında masada oyun oynayan bir adamın elindeki çayı bırakmaması ve çayını karıştırmaya devam etmesi ise dikkat çekti.

Bursa'da Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Teferrüç Mahallesi’nde salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehaneye bazı kişilerin girdiği yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekiler 2 gün boyunca kahvehaneyi takibe aldı.

Kahvehaneden vazgeçemeyenlere ceza yağdı
GÜNDEM
Kahvehaneden vazgeçemeyenlere ceza yağdı

Dün kıraathaneye baskın düzenleyen ekipler, 4 kişiyi iskambil kağıtlarıyla oyun oynarken yakaladı. Polis 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150’şer liradan toplam 12 bin 600 lira ceza kesti.

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Rahatlığın böylesi

Öte yandan polis ekipleri içeri girdiği sırada masada oyun oynayan bir adamın elindeki çayı bırakmaması ve çayını karıştırmaya devam etmesi ise dikkat çekti.

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