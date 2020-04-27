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Bursa haberleri... Maskeli saldırgan sırtında bıçakla kaçtı

Bursa'da dehşete düşüren olay: Maskeli saldırgan sırtında bıçakla kaçtı

Bursa'da 34 yaşındaki Ayşe K. evine girerek, elleriyle boğazını sıkan maskeli saldırganı, sırtından bıçakladı. Sırtında bıçak ile yaralı halde kaçan saldırgan aranıyor. Ayşe K., boğazını elleriyle sıkarak kendisini boğmaya çalışan saldırganın, "Beni neden şikayet ettin?" diye, bağırdığını ileri sürdü.

Haber Merkezi DHA
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Bursa'daki olay, saat 08.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan Ayşe K., sabah televizyonu açıp, izlemeye başladı. Ancak bu sırada eve arka kapıdan maskeli bir kişi girdi. Kimliği belirsiz kişi, Ayşe K.'ye, saldırıp, boğmak istedi. Kadın karşı koyunca ikili arasında arbede çıktı. Ayşe K.,sehpanın üzerinde duran bıçağı alıp, saldırganın sırtına sapladı. Yaralanan saldırgan, sırtındaki bıçakla olay yerinden kaçtı.

Ayşe K. ise, hemen üst katta yaşayan ailesinden yardım istedi.

DHA
Polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ayşe K., polise verdiği ifadesinde, evde yalnız olduğu sırada arka kapıdan gelen sesler duyduğunu, televizyon izlediği sırada siyah kıyafetli maskeli bir kişinin kendisine saldırdığını anlattı. Ayşe K., boğazını elleriyle sıkarak kendisini boğmaya çalışan saldırganın, "Beni neden şikayet ettin?" diye, bağırdığını ileri sürdü.

Polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.

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