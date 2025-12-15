Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Bursa’da seyir halindeki otomobil alev aldı

23:0815/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
IHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bursa’da seyir halindeki otomobil alev aldı
Bursa’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başlayan elektrikli otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Çevrede paniğe neden olan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

#bursa
#nilüfer
#otomobil yangını
#araç yangını
#itfaiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? 6 aylık fark için kritik tarih