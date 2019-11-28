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Bursa İl Müftülüğünden İskender Erol Evrenosoğlu açıklaması: Diyanet görevlileri katılmadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybeden, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu ile ilgili Bursa İl Müftülüğü açıklama yaptı. Müftülük açıklamasında Diyanet görevlilerinin cenazeye katılmadığı belirtilerek defin işlemlerinin Evrenesoğlu’nun kendi adamları tarafından yapıldığı vurgulandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi.
İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 5 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu (86), Bursa'da toprağa verildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze namazına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Cenaze namazının kılınacağı cami ve toprağa verileceği mezarlık, son anda güvenlik gerekçesiyle değiştirildi.

Diyanet görevlileri katılmadı

Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa Müftülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada Diyanet görevlilerinin cenazeye katılmadığı belirtilerek defin işlemlerinin Evrenesoğlu’nun kendi adamları tarafından yapıldığı bildirildi.

'Sahte Mehdi'nin müritleri şimdi de dirileceğine inanıyor
OYNAT 01:01
'Sahte Mehdi'nin müritleri şimdi de dirileceğine inanıyor
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 5 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu (86), Bursa'da toprağa verildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze namazına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Evrenesoğlu'nun destekçilerinden bazılarının, tören sırasında sıradışı sesler çıkarması dikkatlerden kaçmadı


İskender Erol Evrenosoğlu kimdir?

  • 1933 yılında Bursa'da doğan İskender Erol Evrenosoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve 'Risalet Nurları' isimli kitabın Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmesiyle tanınıyordu. 90’lı yılların sonunda ABD’ye göç eden Evrenosoğlu, vakıf kurarak, televizyon ve çeşitli yayınlarla Türkiye’de faaliyetlerine devam etti. 2019 yılında, mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı’nın (MİHR) kurucusu olan Evrenosoğlu’nun Kur’anı Kerim meali ve tefsir yayını yapan 5 internet sitesi de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nca sakıncalı olduğu gerekçesiyle 2019 yılı ocak ayında kapatılmıştı. Evrenosoğlu, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınıyordu.

ABD'de ölen 'sahte mehdi' İskender Erol Evrenosoğlu toprağa verildi
FOTOĞRAF 14
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ABD'nin Virgina Eyaleti Norfolk kentinde, tedavi gördüğü hastanede, solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden ve kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak bilinen, mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı (MİHR) Başkanlığını yapan İskender Erol Evrenesoğlu, memleketi Bursa'da toprağa verildi.
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Pınarbaşı Mezarlığı'nda, öğle vakti kılınacak olan cenaze namazı, güvenlik gerekçesiyle Hamitler Mezarlığı'na alındı.
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Evrenesoğlu'nun cenazesi, Bursa Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nden saat 11.00 sıralarında yakınları tarafından alındı. Cenaze, sivil polislerin yer aldığı konvoyla, Hamitler Mezarlığı'na getirildi. Cenaze aracının mezarlığa girmesiyle, bazı kişilerin feryat ettiği duyuldu.
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Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenazede, alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. 2019 yılında kapatılan MİHR Vakfi'na mensup üyeler, Evrenosoğlu'nun tabutunun çevresini sarıp, kimseyi yaklaştırmadı. Evrenosoğlu'nun tabutunun üzerine karanfil ve Kuran-ı Kerim konuldu. Evrenosoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
Title
1933 yılında Bursa'da doğan İskender Erol Evrenosoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve 'Risalet Nurları' isimli kitabın Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmesiyle tanınıyordu. 90'lı yılların sonunda ABD'ye göç eden Evrenosoğlu, vakıf kurarak, televizyon ve çeşitli yayınlarla Türkiye'de faaliyetlerine devam etti.
Title
2019 yılında, mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı'nın (MİHR) kurucusu olan Evrenosoğlu'nun Kur'anı Kerim meali ve tefsir yayını yapan 5 internet sitesi de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nca sakıncalı olduğu gerekçesiyle 2019 yılı ocak ayında kapatılmıştı. Evrenosoğlu, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınıyordu.
Title
'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
Title
'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
Title
'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
Title
'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
Title
'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
Title
'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
Title
ABD'de ölen 'sahte mehdi' İskender Erol Evrenosoğlu toprağa verildi
AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) 5 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu (86), Bursa'da toprağa verildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze namazına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Cenaze namazının kılınacağı cami ve toprağa verileceği mezarlık, son anda güvenlik gerekçesiyle değiştirildi.
Diyanet görevlileri katılmadı

Diyanet
görevlileri katılmadı

Müftülükten, İskender Erol Evrenosoğlu açıklaması.
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