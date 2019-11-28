Bursa İl Müftülüğünden İskender Erol Evrenosoğlu açıklaması: Diyanet görevlileri katılmadı

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Çirkin saldırıya 6,5 yıl hapis istemi

Karaköy’de yolda yürüyen iki başörtülü kadına saldırıp hakaretler yağdıran Semahat Yolcu için yürütülen soruşturma tamamlandı. Yolcu’nun ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 2 yıldan 6,5 yıla kadar hapsi istendi. Görüntülerdeki kişinin kendisinin olmadığını iddia eden Yolcu, ‘psikolojik bir rahatsızlığının da olmadığını’ söyledi.