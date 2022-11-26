Bursa’da 71 suçtan kaydı olan hırsız yakalandı

Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, evinin kapısının açık olduğunu ve bazı eşyalarının da kapının önünde olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, hırsızlığı yaptığı tahmin edilen şüphelinin aracını eve yakın bir yerde görerek durdurdu. Araçta yapılan kontrolde evden çalındığı değerlendirilen ev eşyalarının bulunması üzerine adli makamlardan arama izni alındı. Yapılan arama sonucu zanlının daha önce M.Ö.’nün evinden 14 adet musluk ve banyo bataryası, E.S.’nin evinden de LCD televizyon çalınması olayının da faili olduğu ortaya çıktı.
Eşyalar sahiplerine teslim edildi
Gözaltına alınan N.Y. (52), işlemlerinin ardından sevk
edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen ev eşyaları ise sahiplerine teslim edildi.
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Elazığdaki olay, merkeze bağlı Gözebaşı köyü Yeşilyurt mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerin yazlık olarak kullandığı mezrada kış gelince sadece bir kaç aile kalıyor.
Bunu fırsat bile hırsızlar, uygun anı kolladı ve kamyonla mezraya geldi. Kapı, pencere ve duvarları kırarak 15 eve giren hırsızlar, televizyon, petek, çamaşır makinesi, bakır kazan olmak üzere değerli buldukları ne varsa kamyona yükleyerek çalıp götürdü.
Hafta sonu mezraya gelen ve evinin pencerelerinin kırılarak soyulduğunu fark eden vatandaşlardan biri durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.
Aynı zamanda haberi aldıktan sonra koşarak evlerine gelen mezra sakinleri adeta şok geçirdi. Yaklaşık 500 bin liralık zararın olduğu mezrada jandarma ekipleri, hırsızlık yapılan tüm evlerde tek tek inceleme yaptı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Televizyon, çamaşır makinesi değerli olan ne varsa alıp götürmüşlerKöyde yaz aylarında ikamet ettiğini belirten Turgay Güler, “Şuan merkezdeyim. Kış olduğu için İstanbula giden komşumuz telefon açarak bahçelerimize hırsız girdiğini söyledi. Bende gelip eve baktığımda evin alt katında girişi olan mutfak penceresinin kapısını kırıp içeri girmişler. Eve ilk bakınmamda çatıda 3 parça bakır kazan ve stili götürmüşler. Evin içerisinde ki yedek anahtarı alarak malzemeleri çıkartmışlar sonra kapıyı kilitleyerek evden çıkmışlar. Benimle birlikte mahallemizde bulunan yaklaşık 15 eve girmişler. Girdikleri evlerde genelde bakır kazanları, televizyon, çamaşır makinesi değerli olan ne varsa alıp götürmüşler. Jandarma ekiplerimiz burada inceleme yapıyor. İnşallah en kısa zamanda hırsızlar tespit edilir bizim de zararlarımız karşılanır dedi.
Peteklerine kadar söküp götürmüşlerKomşularının 2 saat önce haber verdiğini belirten Hidai Bilgin, “Yazlık evime geldiğimde çok iyi yaptırdığım pencerenin demiri sökülmüş pencereyi de kırarak içeri girmişler. İçeri girdiğimde her tarafı darmadağın ettiklerini fark ettim. Evden ne götürmüşler tespit edemedim. Sadece 3 bakır kazan ve 2 tane bakır tencerenin gittiğini fark ettim. Epeyi bir zarara uğradım. Suçluların bulunmasını istiyorum. Burada 10dan fazla evi aynı şekilde soymuşlar. Komşumuzun evindeki televizyonu götürmüşler, ben kendi evimdeki televizyonu götürmeseydim benimkini de götürürlerdi. Başka şeylerin gittiğini fark etmem için eşimle gelip kontrol etmem gerekiyor. Köyde sürekli oturan bir komşumuz da var onun evine bir şey yapamamışlar. Bir diğer komşumuzun peteklerine kadar söküp götürmüşler ifadelerini kullandı.
Çok ciddi bir zararımız varYeşilyurt mezrasında ikamet ettiğini aktaran İzzet Yıldırım, “Burada yazlık bir evim var. Her hafta sonu ailemle birlikte gelip burada vakit geçiriyoruz. Bu hafta da geldiğimizde girişte bizim komşularımızın dış kapılarının açık olduğunu gördük. Bu beni tereddüt ettirdi. Gelip kendi evime baktığımızda hırsızların bizim evimize, annemlerin, kardeşimin ve komşularımın evlerine girerek soyulduğumuzu fark ettik. Çok ciddi bir zararımız var. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz. Bir an evvel bu hırsızların bulunup maddi zararının karşılanmasını istiyoruz diye konuştu.
Elazığ'da 'bu kadarına da pes' dedirten hırsızlık: Kamyonla köye gelen hırsızlar 15 evi talan etti
Elazığ'da yazlık olarak kullanılan köye kamyonla gelen hırsızlar, kapı, pencere ve duvarları kırarak girdikleri 15 evi talan etti. Televizyondan peteğe, bakır kazandan çamaşır makinesine değerli gördükleri her şeyi kamyona yükleyen hırsızlar, kayıplara karıştı. Haberi aldıktan sonra koşarak evlerine gelen vatandaşlar şok geçirirken, jandarma ekipleri şüphelilerin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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İznike bağlı Tacir Mahallesinde ikamet eden Osman T.nin (52) evi içerisinde ve eklentisinde kültür varlığı bulmak maksadıyla izinsiz kazı yaptığının bilgisini alan İznik Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler takibe aldıkları eve operasyon düzenledi.
İçeri giren jandarma ekipleri evin salon kısmında serili halıların altında ve salonun duvar kısmında 2 metre derinlikte çukur ile karşılaştı.
Durum üzerine arama çalışması başlatan ekipler, 1 adet jeneratör, 1 adet delici matkap, 1 adet manivela, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 2 adet 25 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 1 adet keser, 5 adet delici kırıcı ucu, 2 adet maske ele geçirdi.
Öte yandan, evde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'da 'yok artık dedirten' görüntü: Evin salonunu görenler şaşkına döndü
Bursa'nın İznik ilçesinde bir defineci kendi evinin içerisinde kaçak kazı yaparak tünel açtı. 'Yok artık' dedirten olayda, defineci jandarma tarafından yakalandı.