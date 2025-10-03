Yeni Şafak
Bursa'da boş bırakılan valiz ekipleri teyakkuza geçirdi

16:223/10/2025, Cuma
IHA
Yapılan kontrolde valizin boş olduğu olduğu ortaya çıktı.
Yapılan kontrolde valizin boş olduğu olduğu ortaya çıktı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde köprü altına bırakılan şüpheli valiz, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Bomba ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yolu trafiğe kapattı, çevrede büyük panik yaşandı.

Olay, Osmangazi ilçesi Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Köprü altında sahipsiz bir valiz gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alarma geçti. Bölge abluka altına alınırken, yolu kullanan sürücüler için trafik kontrollü olarak kapatıldı.


Polis, şüpheli valize yaklaşıp kontrol etti. Yapılan kontrolde valizin boş olduğu olduğu ortaya çıktı. Derin bir nefes alan vatandaşlar ise olayı meraklı gözlerle izledi.




