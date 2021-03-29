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Bursa’da garip olay: Çalmak için girdiği araçta 10 yaşındaki çocukla karşılaşınca kaçtı

Bursa’da sürücüsünün markete gitmek için indiği aracı çalmaya kalkışan şüpheliye araç içindeki 10 yaşındaki çocuk engel oldu. Otomobile binen şüpheli, aracın arka koltuğunda 10 yaşındaki çocuğun olduğunu görünce, aniden araçtan çıkarak kaçmaya başladı.

Haber Merkezi İHA
Bursa’da garip olay: Çalmak için girdiği araçta 10 yaşındaki çocukla karşılaşınca kaçtı
Bursa’da bir şüpheli, kadın sürücünün markete girmek için yol üzerine park ettiği otomobili çalmaya çalıştı.

Olay, Bursa’nın Mudanya İlçesi Eğitim Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Burçin Ö.(35), oğlu Denizhan Ö.(10) ile alışveriş yapmak için markete geldi. Marketin karşısında, yol üzerine arabasını parkeden anne, oğluna arabada kalmasını söyledi.

Bu sırada bir şüpheli, kadının park ettiği aracı gözüne kestirdi. Arabanın yanına yaklaşan şüpheli A.G., bir süre caddeyi gözleyerek arabaya bindi. Aracın arka koltuğunda 10 yaşındaki çocuğun olduğunu gören şüpheli, aniden araçtan çıkarak kaçmaya başladı.

Otomobile binen şüpheli, aracın arka koltuğundaki 10 yaşında çocuğu görünce korkarak, vazgeçmesi kameralar tarafından görüntülendi.
Otomobile binen şüpheli, aracın arka koltuğundaki 10 yaşında çocuğu görünce korkarak, vazgeçmesi kameralar tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜLER KAMERADA

Sonrasına anne marketten çıkarak çocuğun yanına geldi ve çocuk durumu annesine söyledi. Anne daha sonra çevredeki marketin güvenlik kamerasına bakarak durumu ekiplere bildirdi. Şüphelinin arabaya binmesi ve sonra korkup gitmesi kameraya anbean yansıdı.

Otomobile binen şüpheli, aracın arka koltuğundaki 10 yaşında çocuğu görünce korkarak, vazgeçmesi kameralar tarafından görüntülendi.
Otomobile binen şüpheli, aracın arka koltuğundaki 10 yaşında çocuğu görünce korkarak, vazgeçmesi kameralar tarafından görüntülendi.

YANLIŞLIKLA BİNDİM

Olay yerine gelen ekipler şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler şüpheliyi A.G’yi gözaltına alarak adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan A.G., verdiği ifadede “ yanlışlıkla bindiğini kendi arabası olmadığını anlayınca geri çıktığını” söyledi.

Burçin Ö.(35), çevredeki marketin güvenlik kamerasına bakarak durumu ekiplere bildirdi.
Burçin Ö.(35), çevredeki marketin güvenlik kamerasına bakarak durumu ekiplere bildirdi.

'ADAMIN BİRİ GELDİ ARACIN HER YERİNİ ARADI'

Durumu anlatan anne ise “ Hafta içi Bursa dönüşü evime giderken bir markete uğradım. Alışveriş yapmak için marketin önünde durdum arabamı park ettim. Alışveriş yaparken park ettiğim esnada oğlum arabanın içindeydi. Arkadaşın biri oğlun ağlıyor diye söyledi. Bende koşarak gittim baktım oğlum ağlıyor. Annecim ne oldu diye sorduğumda adamın biri geldi arabanın her yerini aradı. Arabanın anahtarının olduğunu söyledi dedi bana. Allahtan anahtar cebimdeydi. Bende kamera kayıtlarını aldım panikle çevredekilere söyledim. Polise bilgi verildi. Oğlumda çok korkmuştu Allahtan kimseye cana da malada zarar gelmedi’’ dedi.

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